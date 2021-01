Con l'accusa di molestie su minori di 14 anni è stato arrestato un allenatore di una squadra di calcio giovanile di Trieste. L'uomo avrebbe già un precedente per fatti analoghi e secondo l'accusa avrebbe costretto i ragazzini che si allenavano nella sua squadra a subire atti sessuali più volte in qualità di allenatore del team calcistico. Sarebbe accusato di molestie sessuali su alcuni ragazzini che facevano la doccia dopo gli allenamenti o comunque nel contesto dello spogliatoio pre e post-partita.

Le accuse verso l'allenatore

L'allenatore sarebbe stato rintracciato proprio sul luogo di lavoro dal quale, per il momento, è stato allontanato e portato in Questura. A presentare la denuncia nei suoi confronti sarebbero stati i genitori dei ragazzini della squadra giovanile che si sono rivolti alla Polizia di Stato. La società sportiva ha allontanato l'allenatore in attesa di ulteriori dettagli sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni sul caso, l'uomo avrebbe approfittato della sua posizione di mister per molestare i piccoli calciatori negli spogliatoi, spesso dopo gli allenamenti o addirittura in auto, quando li riaccompagnava a casa dopo le partite. Improvvisava, secondo l'accusa, dei massaggi da praticare dopo infortuni. La Procura di Trieste sta accertando ulteriori episodi di abusi e le responsabilità dell'allenatore 48enne.

Lo sportivo sarebbe proprio di Trieste ed è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura locale. Sarebbe stato emesso un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale nella giornata del 25 gennaio 2021. Il tutto sempre in seguito alle indagini iniziate dalla Procura dopo le numerose rimostranze delle famiglie che accusavano il 48enne di comportamenti inappropriati con i loro figli in occasione degli allenamenti calcistici della squadra giovanile. Non sono noti, per il momento, altri dettagli sulla vicenda.