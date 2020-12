Quello che era stato descritto come "l'esodo dal Nord" per le vacanze di Natale, appare in realtà un'ordinata fila ai treni dell'alta velocità. Nessun assembramento in stazione, né folle urlanti sui binari, insomma. E non è certo colpa dei passeggeri se i treni in questione sono molto più pieni di quello che dovrebbero essere. Uno dei primi treni della mattinata diretto a Salerno di Italo appare fin dalle prime ore più affollato di quello che dovrebbe essere. A Fanpage.it sono arrivate immagini del treno delle 8:40 diretto a Salerno: un tour di sole tre carrozze, eppure i posti sul treno sono evidentemente occupati per la quasi totalità.

"Il controllore ci ha detto che è tutto normale – racconta una donna presente sul treno delle 8:40 – e che il DPCM in vigore è completamente rispettato, ma agli occhi risalta una situazione ben diversa. Si fa presto a dare la colpa a chi decide di tornare dalle famiglie quando il vero pericolo lo crea una gestione dei viaggi come questa". Non si tratta però di una situazione comune solo al primo treno della mattina diretto al Sud. Sempre dalle immagini che ci arrivano da altre corse ora in atto, la situazione non è molto diversa. A occhio, qualcosa sembra non funzionare nella gestione: controlli a bordo scarsi, viaggiatori senza mascherina fino all'arrivo del controllore e posti da due occupati totalmente. Altri, invece, sempre da due, mantengono il sedile di distanza. Altri video ci arrivano da un treno Milano Centrale – Napoli. La situazione, fin dai primi minuti di viaggio, non è molto dissimile da quella del treno precedentemente descritto. E infatti era possibile comprare i biglietti per suddetti treni fino alla serata di ieri. Se non fosse per le mascherine, insomma, la pandemia sembrerebbe non esistere in questi corridoi.

La situazione del treno delle 8:40 migliora soltanto a Roma Termini, quando buona parte dei viaggiatori dal Nord ha raggiunto la destinazione. Nonostante questo, continuano ad esserci posti da due interamente occupati in barba al distanziamento previsto. I clienti ovviamente non avevano idea della situazione dei vagoni che sembra non corrispondere a quanto concesso dalle misure governative anti-Covid.