Travolta da una moto davanti agli occhi della figlia: morta la 19enne Valeria Spinu La ragazza di 19 anni e la figlia di 3 erano in sella a un bicicletta e sembra stessero attraversando un tratto della Statale 16 a Polesella, in provincia di Rovigo, quando sono state investite da una moto. Valeria Spinu è morta sul colpo, l’uomo alla guida è stato ricoverato con lesioni gravissime. Salva invece la bimba, portata in ospedale sotto shock.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

È morta investita da una moto davanti agli occhi della sua bambina di 3 anni mentre le due erano in sella a una bicicletta. La vittima del violento incidente avvenuto a Polesella, in provincia di Rovigo, si chiamava Valeria Spinu, ragazza di origini moldave di 19 anni. Da quanto si apprende, l'impatto tra i due mezzi sarebbe avvenuto intorno alle 21 della serata di ieri, giovedì 31 agosto, sulla Statale 16.

Valeria Spinu si trovava nel piccolo comune veneto da qualche tempo, ospite di alcuni parenti insieme alla bambina e al marito. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che sono subito giunti sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità durante le operazioni, la ragazza stava verosimilmente attraversando la strada statale mentre era in sella alla bicicletta insieme alla piccola di 3 anni.

Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta la moto che ha travolto le due, all'altezza dell'incrocio con via De Paoli, non lontana da villa Selmi. Nell'impatto la 19enne è morta sul colpo. Inutile è stato l'intervento degli operatori del Suem, allertati subito dopo l'incidente, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

All'arrivo delle forze dell'ordine il traffico è stato interrotto nel tratto in cui è avvenuto l'incidente per permettere le operazioni di soccorso e per lavorare sulla ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto.

Anche il motociclista, di origini russe, che viaggiava sul mezzo che ha travolto le due ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato all'ospedale di Padova con l'elicottero del 118. Ora è ricoverato in prognosi riservata. La bambina di 3 anni invece si è miracolosamente salvata ma i sanitari hanno dovuto portare anche lei in ospedale poiché è stata soccorsa in grave stato di shock.