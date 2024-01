Travolge e uccide un ciclista e scappa: caccia all’auto in fuga Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso mentre percorreva in bicicletta una strada di Borgaro Torinese, nella città metropolitana di Torino. L’auto si è data alla fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 21 gennaio, nel Torinese. Un uomo di 46 anni che viaggiava in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ma ha fatto perdere le sue tracce.

Tutto è successo oggi pomeriggio intorno alle 16:30 a Borgaro in via Santa Cristina, nella città metropolitana di Torino. Per il ciclista – si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un cittadino italiano, ma il suo nome non è stato ancora diffuso – non c’è stato nulla da fare: l'uomo ha perso la vita dopo essere stato investito dall’automobile che poi si è allontanata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caselle e Venaria, che hanno avviato le ricerche dell'auto pirata. I militari dell’Arma stanno ascoltando possibili testimoni dell’incidente per ricostruire con esattezza l’accaduto.

A dare l'allarme dopo l'incidente mortale sono stati infatti altri automobilisti che in quel momento stavano transitando sul tratto stradale e hanno visto il ciclista sull’asfalto.

Nel territorio di Borgaro sono presenti numerose telecamere di sorveglianza puntate sugli accessi stradali: è quindi possibile che l'auto pirata sia stata ripresa durante la fuga.

Articolo in aggiornamento