Tragico schianto in moto, Biagio muore a 18 anni, il dolore della croce rossa: "Valoroso Volontario" Un ragazzo siciliano di soli 18 anni, Biagio Lombardo è morto nelle scorse ore a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 nel Trapanese. "Perdiamo un valoroso giovane Volontario" è il ricordo della Croce Rossa di Mazara del Vallo.

A cura di Antonio Palma

“La Croce Rossa perde un valoroso giovane Volontario”, è il triste e doloroso annuncio che arriva dal Comitato di Mazara del Vallo della Croce Rossa Italiana per comunicare la prematura e tragica morte di un ragazzo di soli 18 anni, Biagio Lombardo. Il giovane è deceduto nelle scorse ore a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel Trapanese.

Secondo quanto ricostruito finora, il diciottenne viaggiava su una moto nel tratto della Statale tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrato violentemente contro una vettura. Moto e auto pare procedessero nello stesso senso di marcia quando è avvenuto lo schianto mortale tra i due mezzi. Un impatto che non ha lasciato scampo all’adolescente che è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Per lui inutili si sono rivelati i soccorsi medici del 118 e dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto: Biagio è morto praticamente sul colpo.

A seguito dello schianto, l'auto è finita fuori strada e per liberare l'automobilista bloccato tra le lamiere del mezzo è stato necessario l'intervento dei pompieri. Il 24enne è stato poi trasportato in ospedale ma le ferite non sarebbero gravi. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

La tragedia, che si è consumata nella notte tra venerdì e sabato, ha gettato nello sconforto parenti e amici del giovane, conosciuto nel Trapanese per le sue attività di volontariato. Commosso il ricordo della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo che ha postato sui social una foto del 18enne con la casacca del gruppo volontari.

“La Croce Rossa di Mazara del Vallo perde un valoroso giovane Volontario a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte. Si chiamava Biagio Lombardo e aveva 18 anni. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La Presidente e tutto il Comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita” si legge nel post.