Tragedia di Natale a Foggia: bimbo di 8 anni investito e ucciso da un’auto sul ciglio della strada Sangue sulle strade il giorno di Natale. L’incidente che ha coinvolto un bambino è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona senza illuminazione. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Susanna Picone

Un drammatico incidente è avvenuto nel giorno di Natale alla periferia di Foggia. Un bambino di origine albanese di 8 anni è rimasto ucciso. Il bambino è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia.

Secondo la ricostruzione della polizia, che sta indagando sull’accaduto, il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei pressi di un podere, quando sarebbe stato travolto da un’automobile. Alla guida del mezzo c’era una donna.

L'incidente è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare: trasportato subito in ospedale, è deceduto dopo poco.

Sul luogo dell’incidente a Foggia sono intervenute pattuglie delle volanti e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso previsti dalla legge.

Due morti il giorno di Natale in incidente a Mazara del Vallo

Drammatico anche il bilancio di un altro incidente avvenuto a Natale in Sicilia. Due persone sono morte in un grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese.

Due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, una delle due si è capovolta. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori.

Incidenti stradali, morto un ventenne nel Materano

Un ventenne di Pisticci (Matera) è morto in un incidente lungo la strada provinciale che porta alla frazione di Tinchi. Il giovane, secondo quanto emerso, era alla guida di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.