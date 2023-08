Torino, la detenuta morta in carcere non mangiava da 3 settimane: si indaga

Non mangiava ormai da settimane la detenuta morta nel carcere di Torino. Secondo quanto reso noto, la donna, in galera per un’inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione minorile, si è lasciata morire smettendo completamente di alimentarsi.