Torino, 84enne avvolto dalle fiamme mentre dà fuoco alle sterpaglie: morto carbonizzato Un 84enne è morto carbonizzato nel suo terreno di Villastellone, in provincia di Torino. L’anziano stava bruciando alcune sterpaglie quando si è accasciato a terra per un malore. In un attimo le fiamme lo hanno avvolto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

Giovanni Crivello stava bruciando delle sterpaglie nel suo podere in località Villastellone, a Cascina Fontanacervo (Torino) quando è caduto a terra per un malore. L'84enne è stato avvolto dalle fiamme ed è morto carbonizzato. I fatti risalgono alla giornata di ieri, giovedì 28 aprile. Sul posto sono intervenute le ambulanze, l'elicottero del servizio sanitario, i carabinieri e i vigili del fuoco di Chieri. L'incendio ha avvolto in poco tempo anche il terreno di proprietà della vittima. Le operazioni per domare le fiamme sono state lunghe e impegnative. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'anziano. Tutte le manovre per cercare di salvargli la vita sono risultate vane. I vigili del fuoco quindi hanno cercato di spegnere l'incendio ormai esteso su larga parte del terreno boscoso di proprietà della vittima. Sconvolta la comunità di Villastellone. Saranno ora le forze dell'ordine, aiutate dai vigili del fuoco, a condurre ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti per capire cosa abbia causato il decesso.

Secondo le prime indiscrezioni sull'accaduto diffuse anche dalla stampa locale, l'84enne sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere i sensi. Quando Crivello si è accasciato a terra, in un attimo, forse anche per un'improvvisa folata di vento, è stato avvolto dalle fiamme. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, le ustioni erano ormai troppo gravi e l'84enne era già deceduto. I volontari hanno poi portato avanti le operazioni per domare l'incendio nel podere, che pure ha preoccupato per diverse ore la comunità di Villastellone. Dopo molto lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a riportare sotto controllo l'incendio e poi a spegnerlo definitivamente. Il tutto si è verificato nella giornata di ieri venerdì 28 aprile.