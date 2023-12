Tir si schianta sul guardrail e rimane in bilico, camionista viene sbalzato giù dal viadotto e muore Il terribile incidente stradale è avvenuto sul tratto emiliano dell’autostrada A15 Parma-La spezia tra Borgotaro e Berceto. La vittima è un uomo di 59 anni residente nel Piacentino. Per lui inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco.

Un camionista è morto tragicamente oggi a causa di un terribile incidente stradale avvenuto sul tratto emiliano dell’autostrada A15 Parma-La spezia. La tragedia nelle prime ore di lunedì 18 dicembre nel tratto tra il casello di Borgotaro e quello di Berceto, in provincia di Parma, all’altezza chilometro 38 sulla carreggiata in direzione La Spezia. Nell’impatto dell’autocisterna che guidava, il camionista è stato sbalzato dalla cabina ed è morto dopo essere precipitato giù dal viadotto.

Il dramma si è consumato prima dell’alba, poco dopo le 5 di questa mattina, quando era ancora buio. Per cause ancora da accertare, l’autocisterna ha sbandato verso sinistra invadendo l’intera carreggiata e finendo la sua corsa contro il guardrail sinistro che è stato divelto. La cabina di guida si è girata completamente, rimanendo in bilico sul guardrail nella direzione apposta al senso di marcia e a quella dello stesso rimorchio.

Nell’impatto purtroppo il camionista è stato sbalzato all’esterno, nello spazio vuoto tra i due viadotti. Un volo nel vuoto di alcuni metri che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un uomo di 59 anni residente nel Piacentino. Per lui inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del 118 che son intervenuti sul luogo dello schianto. L’uomo è morto sul colpo e i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso e recuperare il corpo.

Sul posto anche la polizia stradale di Parma che ha effettuato i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale mortale. Per consentire i soccorsi e i rilievi, il traffico è rimasto bloccato a lungo sulla carreggiata interessata. I tecnici di Autostrade hanno dovuto rimuovere i mezzi tra cui l’autocisterna, che era vuota al momento della tragedia ma la cui cabina è andata completamente distrutta.