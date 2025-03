Tensione a Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo in centro Nella mattina di oggi primo marzo c’è stato uno scontro tra manifestanti e polizia a Bologna mentre stava per iniziare l’inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

Tensione al corteo a Bologna nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico. Nella mattina di oggi primo marzo c'è stato uno scontro tra manifestanti e polizia: i primi avrebbero organizzato un corteo di protesta "contro l'università del precariato". Stando alle prime informazioni, stava per iniziare l'inaugurazione dell'anno accademico dell’Alma Mater in via Castiglione – anche alla presenza del ministro Anna Maria Bernini – quando al Portico dei Servi in strada Maggiore si sono concentrati i collettivi per poi dare il via a un corteo di protesta lungo le vie del centro.

L'obiettivo dei manifestanti sarebbe stato quello di avvicinarsi al luogo dell'inaugurazione con l'obiettivo di parlare all’interno dell’università durante la cerimonia. A impedire il loro accesso è stata la polizia. In poco tempo si è alzata la tensione e c'è stato uno scontro: in un video si vede la polizia caricare i manifestanti mentre questi spruzzano qualcosa e cercano di difendersi con l'obrello. Le immagini mostrano la polizia che ha fatto indietreggiare i manifestanti con forza e servendosi degli scudi. Tra le persone travolte anche un giornalista che ha dovuto gridare di non essere un manifestante per cercare di evitare lo scontro.

Come sia iniziata la tensione tra manifestanti e polizia è ancora tutto da chiarire. Verranno fatti i dovuti accertamenti. Dopo qualche minuti però la tensione si è allentata: una delegazione di studenti e ricercatori sono stati fatti passare e hanno potuto entrare all'interno dell’università e assistere alla cerimonia. Al momento non sembra ci siano altri momenti di tensione in corso.