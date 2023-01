SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 532mila euro in provincia di Pescara e Ragusa Realizzato il 5+1 al Superenalotto di questa sera, martedì 3 gennaio 2023. In 2 portano a casa 532mila euro: i biglietti vincenti registrati Lettomanopello e Modica.

A cura di Gabriella Mazzeo

Vincita milionaria al SuperEnalotto: con l'estrazione di questa sera, martedì 3 gennaio 2023, sono stati centrati due 5+1 da 532mila euro. Uno è stato aggiudicato a Lettomanopello, in provincia di Pescara, e l'altro a Modica, in provincia di Ragusa.

Con la sestina vincente di questa sera (8-10-30-34-51-71) sono stati centrati due 5+1 di più di 500mila euro. Anche i 5 portano a casa un montepremi da capogiro: in 10 portano a casa 34mila euro a testa. Resta invece da realizzare il 6 da 342.200.000 euro.

I 5+1 di questa sera sono stati realizzati a Lettomanopello (Pescara), presso il punto Sisal di piazza Umberto I e a Modica (Ragusa), presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1. I vincitori dovranno riscuotere la vincita entro 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni.

Leggi anche Estrazione SuperEnalotto di lunedì 12 dicembre 2022, numeri vincenti e quote

Secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, per le vincite di importo superiore ai 52.000 euro è necessario entro 90 giorni inoltrare la ricevuta di gioco vincente (originale ed integra) all'Ufficio Premio Sisal di Via A. Tocqueville 13 20154 Milano o all’Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta presso gli uffici competenti.

Stessa regola vale per chi porta a casa i 10 "5". I fortunati dovranno sempre fornire la ricevuta di gioco vincente all'Ufficio Premio Sisal di Milano o all'Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti di Roma. La ricevuta dovrà essere sempre originale ed integra, così come previsto per i vincitori dei 532mila euro portati a casa questa sera con il "5+1". L'invio della ricevuta di gioco vincente è obbligatorio e solo dopo aver inoltrato il biglietto sarà effettuato il pagamento.

Anche in questo caso i soldi saranno accreditati entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta