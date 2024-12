video suggerito

SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 100mila euro nell'estrazione di oggi sabato 28 dicembre: ecco dove

Nessun 6 o 5+1 nell'estrazione di questa sera, sabato 28 dicembre, del SuperEnalotto. Due persone però hanno centrato il 5 da oltre 100mila euro dopo che nella giornata di ieri, venerdì 27 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 a Sedico, in provincia di Belluno.

Se ieri sono stati portati a casa 514.257,28 euro, vinti presso la Tabaccheria De Toffol in Piazza della Vittoria 9, oggi due fortunati giocatori portano a casa 100.043,42 euro. I due hanno indovinato il 5 a Genova, nella Tabaccheria Zolesio di Piazza Guicciardini 20 e ad Augusta, nel Bar Esso sulla Strada Statale 114, al km 123. Il montepremi sale a a 51,6 milioni di euro per la prossima estrazione.

Per riscuotere il denaro sono previsti diversi sistemi in base alla somma vinta. Le vincite fino a 520€ è possono essere richieste in un qualsiasi punto di vendita, secondo Sisal. Se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Le vincite superiori a 520 e fino a 5.200 € potranno essere richieste nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi. In caso di schedina giocata su internet, l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 € sono invece pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Quelle superiori a 52.000 € possono essere riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore di questa sera debba riscuotere la somma tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma.

La vincita può essere reclamata entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito ufficiale del SuperEnalotto a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.