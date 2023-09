Strage di Brandizzo, il giorno dei funerali per tre operai morti sui binari: “Non deve più succedere” In Piemonte è lutto regionale oggi per i funerali di tre dei cinque operai morti sui binari nella strage Brandizzo. L’ultimo saluto per Giuseppe SaverioLombardo, Giuseppe Anversa e Michael Zanera. Venerdì, invece, i funerali di Giuseppe Sorvillo e Kevin Laganà.

A cura di Antonio Palma

A quasi un mese dalla tragedia di Brandizzo è il giorno dell’ultimo saluto per tre dei cinque operai morti sui binari nella strage della notte tra il 30 e il 31 agosto. Oggi infatti è il giorno dei funerali per Giuseppe Saverio Lombardo, il più anziano tra gli operai travolti dal treno mentre lavoravano sui binari, di Giuseppe Anversa e di Michael Zanera. In loro ricordo e nel ricordo degli altri due colleghi, Giuseppe Sorvillo e Kevin Laganà, oggi in Piemonte è lutto regionale. Le bandiere sui palazzi della Regione sono esposte a mezz'asta e un minuto di silenzio è stato previsto alle 12 in apertura di tutte le iniziative pubbliche.

Il primo funerale è stato quello di Giuseppe Saverio Lombardo, il 52enne vittima più anziana di Brandizzo. La cerimonia funebre alle 10,30 nella chiesa di Sant'Antonio al rione Isola di Vercelli dove, accanto a parenti e amici, hanno fatto sentire la loro presenza anche i rappresentati delle istituzioni come il vicesindaco di Vercelli, il presidente della provincia e i parenti delle altre vittime. Presente anche il gonfalone della Regione in lutto. All’uscita del feretro un lungo applauso ha salutato la bara di Giuseppe Saverio Lombardo.

Molte le corone di fiori all’esterno della chiesa tra cui quella dei parenti di Kevin Laganà, il più giovane delle vittime, ma anche quelle di Rfi e della Sigifer, la ditta per la quale i cinque operai lavoravano. Dietro la bara, invece, un manifesto che recitava: "Prego per questi cinque ragazzi che sono morti sul posto di lavoro in un modo atroce, orribile! Sono vicino ai familiari delle vittime, chi ha sbagliato deve pagare. Il mondo del lavoro oggi è uno schifo totale”. “Tutto per ridurre i costi e per il Dio denaro giocano con la vita delle persone” si legge ancora nel manifesto, firmato “un pensionato ex dipendente Fiat”, che aggiunge: “È ora di dire basta, Non deve più succedere".

Sempre oggi, alle 11 e nel duomo di Chivasso, celebrati invece i funerali di Giuseppe Aversa, 49 anni di Borgo d'Ale dove si era trasferito da Chivasso una decina di anni fa. Nel pomeriggio invece, alle 15, l’ultimo saluto a Michael Zanera, 34enne di Vercelli che si era da poco trasferito a Borgo Vercelli. Per lui cerimonia funebre in Duomo a Vercelli.

L’addio per Giuseppe Sorvillo, 43 anni, invece, ci sarà domani, venerdì 29 settembre, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio a Brandizzo, dove viveva. L'ultimo funerale invece sarà quello di Kevin Laganà, il 22enne vittima più giovane di Brandizzo. Per lui funerali sabato alle 9.30 nel duomo di Vercelli.