Strage Altavilla Milicia, gli audio di Sabrina Fina sul figlio di Antonella Salamone: “È un bimbo iperattivo” Durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque” sono stati mandati in onda alcuni audio di Sabrina Fina sul figlio minore di Barreca, il piccolo Emanuel, di soli 5 anni. La donna chiede a un adepto aiuto per somministrare tranquillanti al minore, definito “iperattivo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Massimo Carandente e Sabrina Fina (Foto Facebook)

Durante la trasmissione Pomeriggio Cinque sono stati trasmessi gli audio di Sabrina Fina, una dei cosiddetti "fratelli di Dio" che avrebbero orchestrato la strage di Altavilla Milicia nella villetta di Giovanni Barreca. Nei messaggi audio Fina chiede a un adepto come far addormentare il piccolo Emanuel, il figlio minore di Antonella Salamone.

Il bimbo di 5 anni viene definito "iperattivo" e Fina spiega che prima di dormire "assume melatonina". "È un bambino iperattivo e un po' nervosetto – ribadisce nell'audio -. Con la sorella e con Massimo (Carandente ndr) stavamo pensando a dei tranquillanti, qualcosa che regoli il tono dell'umore e diminuisca il tempo necessario per prendere sonno. Tu cosa mi consigli?".

Fina avrebbe mandato i messaggi audio dalla villa di Altavilla Milicia di Barreca, spiegando di trovarsi lì insieme al compagno. Secondo gli inquirenti, gli audio sul comportamento "irrequieto" del figlio minore di Salamone sarebbero stati registrati il 3 febbraio scorso, poco prima della strage. Sempre a Pomeriggio Cinque lo scorso febbraio aveva parlato il padre di Antonella Salamone. “Ho visto mia figlia in videochiamata la domenica prima e c’erano delle persone davanti a lei che non la facevano muovere facilmente. Mi disse: Ti lascio perché ho ospiti in casa, ma non sapevo chi fossero”.

Per la morte di Salamone sono attualmente in carcere Sabrina Fina e Massimo Carandente, i due coniugi che si fanno chiamare "fratelli di Dio" e guru spirituali di Giovanni Barreca, il proprietario della villetta di Altavilla Milicia nella quale, secondo gli inquirenti, i due volevano andare a vivere per creare poi al suo interno una chiesa per i loro adepti.

Giovanni Barreca, invece, è stato sottoposto a perizia psichiatrica e, una volta accertato il suo vizio di mente, è stato trasferito una Rems.