Stop al fumo all’aperto, da martedì scatta il divieto alle sigarette a Modena Scatta il divieto di fumo all’aperto a Modena. A partire da martedì 21 marzo in alcuni luoghi, come parchi, aree gioco, o vicino agli ingressi di uffici pubblici, scuole e università, verrà applicato lo stop alle sigarette.

A cura di Chiara Ammendola

Una donna fuma all’aperto (foto Getty)

Stop alle sigarette anche nei luoghi all'aperto. Lo ha deciso il comune di Modena che ha imposto un divieto al fumo in alcuni luoghi pubblici all'aperto a partire da martedì 21 marzo.

Si tratta di una decisione frutto di una richiesta ben precisa da parte del consiglio comunale che all'inizio dello scorso anno aveva votato all'unanimità un ordine del giorno a riguardo. Il divieto di fumo non sarà applicato ovunque ma solo in alcuni luoghi pubblici considerati sensibili.

Nello specifico, secondo quanto si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, lo stop al fumo (che riguarda anche le sigarette elettroniche nei casi individuati per legge), riguarderà le aree gioco per bambini all'interno dei parchi e dei giardini pubblici, le aree adiacenti i servizi all'infanzia, nidi e centri gioco, ma anche vicino agli ingressi degli uffici pubblici, di scuole, università, alle fermate del trasporto pubblico e nei cimiteri.

Chi non rispetterà il divieto dovrà fare fronte ad una sanzione da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Il sindaco ha inoltre fatto sapere che in particolare "nelle aree destinate al gioco dei bambini che si trovano nei parchi e nei giardini pubblici" verranno installati cartelli di avviso del divieto di fumo.

“L’ordinanza – si legge nella nota diffusa dal consiglio comunale – richiama esplicitamente l’esigenza della tutela della salute dei non fumatori, con particolare attenzione per bambini e giovani, e si rifà appunto alla richiesta del Consiglio di estendere il divieto di fumo a una serie di luoghi dove è più facile che le persone si ritrovino in gruppo e siano costrette a subire il fumo passivo”.