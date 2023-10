Squalo bianco attacca un tonno appena pescato di 100 Kg: dalla barca le urla dei presenti spaventati Mentre era al largo di Cape Jaffa (Australia) la barca di Izzy Sesto è stata attaccata da uno squalo bianco. L’animale ha prima minacciato i motori e poi ha addentato il tonno appena pescato, tra le urla dei presenti.

A cura di Giusy Dente

Izzy Sesto non dimenticherà facilmente questa giornata. La pescatrice di Melbourne è uscita in mare aperto, al largo di Capo Jaffa, nel sud-est dell'Australia meridionale. Qui si è trovata davanti ad uno spettacolo che ha lei stessa definito il più straordinario della sua vita.

Izzy Sesto ha testimoniato con un video condiviso sulla sua pagina Instagram quanto accaduto durante una battuta di pesca. Lei era da oltre un'ora alle prese con un tonno di circa 100 Kg, quando improvvisamente si è accorta che il grosso pesce faceva gola a qualcun altro. Un'ombra si è avvicinata all'imbarcazione e si è rivelato essere uno squalo. L'animale, dopo aver girato attorno alla barca minacciandone i motori, si è concentrato sul tonno, mentre la squadra di pescatori cercava di issarlo a bordo.

Instagram @isabella.sesto

Lo squalo bianco si è avventato sul tonno, mordendogli la coda. "Il sangue finiva sul ponte e gocciolava nell'acqua" ha raccontato la donna, testimone oculare dell'accaduto. "Era davvero pazzesco, ma piuttosto bello da vedere" ha ammesso a ABC News. Per Izzy Sesto, che è una pescatrice abituale a Capo Jaffa, è stato un incontro epico e ha ammesso di non essersi affatto spaventata: "Ho visto parecchi squali mentre pescavo: sto un bel po' in acqua. Il South Australia è piuttosto noto per gli squali. Li adoro assolutamente, sono animali fantastici".

Instagram @isabella.sesto

Ha invece provato un po' di tristezza, quando ha capito che lo squalo le stava portando via grossi pezzi del tonno: "Era un pinna blu di oltre 100 kg, era il mio primo così grande, quindi avevo un po' il cuore spezzato perché non potevo più ottenere i 100 kg che volevo", ha detto. In realtà, è riuscita comunque a portare a casa un tonno di 102 Kg (anche se con la coda mozzata).