Sostituto alla guida si schianta col taxi acqueo contro pontile a Venezia, ferito insieme a 6 turisti Il taxi acqueo ha finito la sua corsa schiantandosi contro un pontile di San Servolo, una delle isole più vicine al centro storico di Venezia.

A cura di Antonio Palma

Dopo aver fatto salire a bordo un gruppo di turisti, era partito da un attracco al Lido di Venezia e si stava dirigendo verso la zona di San Zaccaria quando qualcosa è andato storto e il taxi acqueo ha finito la sua corsa schiantandosi a forte velocità contro un pontile di San Servolo, una delle isole più vicine al centro storico di Venezia.

L’assurdo incidente nautico è avvenuto nella laguna di Venezia sabato sera ma la notizia è stata divulgata solo oggi col recupero del natante danneggiato. Nel violento impatto col molo, infatti, l’imbarcazione è stata pesantemente danneggiata e non ha potuto riprendere la navigazione.

A riprova del violento schianto, il ferimento di tutti gli occupanti del mezzo, sette persone tra cui sei turisti e il pilota del taxi acqueo che era guidata da un giovane sostituto. Il ragazzo, insieme ai sei turisti, infatti è finito in ospedale anche se con ferite non gravi. Le conseguenze più serie, invece, sono state riportate da una dei passeggeri a cui è stata diagnosticata una frattura ad una spalla. A soccorrerli dopo la chiamata di emergenza, l’intervento di vigili del fuoco e personale del 118 accorso con le imbarcazioni a San Servolo per il trasporto dei feriti sulla terraferma.

L'imbarcadero contro cui si è abbattuto il taxi invece fortunatamente non ha riportato danni seri e non sono stati previsti interventi di ripristino. Sulla dinamica esatta dello schianto sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine ma le ipotesi più probabili parlano di una distrazione del giovane pilota o di una situazione di difficoltà improvvisa che il ragazzo non sarebbe riuscito a gestire.