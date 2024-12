video suggerito

Si sente male mentre è in macchina e finisce fuori strada: Francesca muore a 43 anni dopo 2 giorni di agonia È morta dopo due giorni di agonia Francesca Orienti, la mamma di 42 anni rimasta vittima di un incidente stradale a Sassuolo dopo essersi sentita male alla guida. Il figlio: “Era sempre sorridente e disponibile per gli altri”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine da Facebook.

Tragedia a Sassuolo, che piange la scomparsa di Francesca Orienti: la 42enne è deceduta dopo due giorni di agonia all'ospedale di Boggiovara, dove era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva a seguito di un incidente stradale verificatosi mercoledì mattina lungo la tangenziale in direzione Sassuolo, tra le uscite di Magreta e Baggiovara.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, che viaggiava sola all'interno della sua mini, si sarebbe sentita male e avrebbe perso il controllo della vettura, schiantandosi prima contro un palo della luce e poi finendo la sua corsa nel campo adiacente alla strada, lungo il canale di scolo. Era stato attivato anche l'elisoccorso, poi i I vigili del fuoco hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo per poi affidarla ai sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Baggiovara, dove due giorni dopo ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Il decesso sarebbe avvenuto non per le ferite riportate nell'incidente ma per il malore che l'ha colpita improvvisamente. I suoi organi verrano donati, secondo la sua volontà.

"La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri", ha detto il figlio 17enne come riporta Il resto del Carlino. Francesca, che di professione faceva la commercialista, e la famiglia Orienti sono molto conosciuti a Sassuolo e Modena. Tanti anche i messaggi di cordoglio lasciato sui social. "Non ho parole ma solo lo sconforto di un genitore impotente di fronte ad un destino così crudele.Un abbraccio commosso alla famiglia Orienti per l'improvvisa perdita della giovane Francesca", ha scritto, tra gli altri, Marco su Facebook. Il funerale è in programma domani, sabato 21 dicembre, nel duomo di San Giorgio a Sassuolo alle 9.30.