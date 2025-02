Si schianta con la moto contro un’auto, morto il 32enne Raffaele Masala: la Procura dispone l’autopsia

video suggerito

Si chiamava Raffaele Masala il giovane centauro di 32 anni, originario di Nule (Sassari), morto in un incidente stradale avvenuto giovedì a Olbia. Oggi, venerdì 28 febbraio, la Procura ha aperto un'inchiesta per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità del sinistro.

A cura di Eleonora Panseri

A destra, Raffaele Masala, 32 anni.

Si chiamava Raffaele Masala il giovane centauro di 32 anni, originario di Nule, in provincia di Sassari, morto nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di giovedì all'incrocio tra via Nervi e via Azara, a Olbia.

Oggi, venerdì 28 febbraio, la Procura ha aperto un’inchiesta per tentare di ricostruirne con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità del sinistro.

Come riportano i quotidiani locali, il magistrato titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Claudia Manconi, ha confermato il sequestro dell’auto e della moto coinvolti nello schianto e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Il 32enne stava viaggiando sulla sua Moto Yamaha R1 quando si è scontrato con un'auto, una Volkswagen Touran guidata da una donna. Le condizioni del 32enne sono apparse da subito molto gravi.

Il personale del 118, giunto immediatamente sul posto con un'ambulanza, ha tentato di rianimare il centauro praticandogli il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. La donna è stata soccorsa in stato di shock.

Sul posto è subito intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale che hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Masala abitava insieme alla fidanzata poco lontano dal luogo dell’incidente. Lavorava in una impresa edile a insieme al fratello. La tragedia ha sconvolto il paese di origine del ragazzo, Nule. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.

Su Facebook anche il sindaco del piccolo comune, Antonio Giuseppe Mellino, ha commentato l'accaduto.

"Incredulo e sgomento – si legge in un post pubblicato dal primo cittadino –. La comunità di Nule piange il suo giovane figlio Raffaele. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai genitori Piero e Raimonda, ai fratelli Antonio, Manuela, Gianmario e a tutti i familiari".