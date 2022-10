Sette bare uguali, fiori e palloncini: a Riccione i funerali delle vittime dell’incidente in A4 A Riccione oggi i funerali delle sette vittime dell’incidente stradale avvenuto sull’A4. Fiori, palloncini e striscioni per l’ex sindaco Massimo Pirone, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini, e i ragazzi del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

Sette bare uguali, una accanto all’altra, tanti fiori e palloncini a forma di cuore. Riccione dà oggi l’addio alle sette vittime dell’incidente stradale avvenuto il 7 ottobre scorso sull’A4 a San Donà di Piave, nel Veneziano.

Allo stadio “Nicoletti” sono in corso i funerali di Massimo Pirone, ex sindaco di Riccione, della responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini – l’unica estratta ancora viva dopo lo schianto e poi morta in ospedale – e dei ragazzi del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

Migliaia le persone arrivate per i funerali dei “magnifici 7”, come li chiamano dall’associazione di volontariato formata da familiari di persone con sindrome di Down, e da Cuore 21, la cooperativa collegata. Sulla bara di Rossella De Luca – Rosellina per il suo Alfredo – c’è un fiocco di tulle bianco, perché Rossella presto avrebbe voluto sposare il suo Alfi morto con lei nell’incidente. Rossella e Alfredo – dicono i loro familiari – erano felicissimi per quel viaggio, era la loro prima vacanza insieme.

“Nessuno muore finché vive nei cuori di chi resta”, si legge su uno enorme striscione lasciato allo stadio. C'è chi indossa la maglietta: "Bellezza di essere unici". Per i funerali c'è il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi insieme a tutti i parroci di Riccione. "Dona loro una vita e una giovinezza perenne", le parole del vescovo all'inizio della messa.

In occasione dei funerali, a Riccione è stato proclamato il lutto cittadino che era stato proclamato già per tre giorni da venerdì, giorno della strage in autostrada.