Sebastiani (CNR) spiega a Fanpage perché casi Covid e ricoveri aumenteranno ancora nei prossimi giorni

Ad oggi in 12 Regioni italiane si registra un aumento del numero dei ricoverati nei reparti ordinari per Covid, e anche quello dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi è destinato a crescere entro questa settimana, a fronte di un rialzo dei contagi. A spiegare cosa sta succedendo nel nostro Paese per quanto riguarda la pandemia di Sar-Cov-2 è Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e autore del libro "24 ore con un matematico", che a Fanpage.it ha illustrato cosa sta accadendo negli ultimi giorni, dati alla mano.

Professor Sebastiani, quello a cui stiamo assistendo è un rimbalzo dei casi o un nuova ondata?

"Non credo che il rialzo dei contagi degli ultimi giorni possa definirsi una nuova ondata. Si può parlare di nuova ondata quando i livelli iniziali sono bassi, ma qui partiamo da livelli altissimi, già eravamo a più di 500 casi per 100mila abitanti a settimana. C'era un livello alto di diffusione che era quello di Omicron, cominciato a dicembre, poi ora ci sono anche le sottovarianti su cui però si può dire poco perché da noi il sequenziamento è limitato. Diciamo che in Italia abbiamo avuto una grossa espansione delle infezioni a dicembre, abbiamo raggiunto un massimo nella prima settimana di gennaio ed è cominciata la discesa".

E poi cosa è successo?

"È successo che ci sono state le riaperture. L'11 febbraio è stato eliminato l'obbligo di mascherina all'aperto e sono state aperte anche le discoteche. Dopo 2 settimane è cominciata la frenata della discesa che è culminata con una inversione di tendenza. Ma si tratta comunque di un aumento limitato perché la percentuale dei positivi ai test molecolari è salita di 5 punti, da poco meno del 10 al 15% in tre settimane. Quello che si deve segnalare invece da una o due settimane è un aumento dell'occupazione degli ospedali, in particolare nei reparti ordinari le cose sono in peggioramento. Per quanto riguarda la circolazione del virus c'è persino qualche segnale positivo, nel senso che le regioni che sono partite prima con l'aumento dei contagi come Calabria e Umbria mostrano una frenata della crescita, il che fa ben sperare sia per loro che per le altre Regioni. Ancora avremo aumenti e poi è prevedibile che con l'avvento della bella stagione e il minor tempo trascorso al chiuso ci sia una ulteriore inversione del trend. Però c'è l'incognita delle riaperture all'orizzonte tra fine marzo e aprile, tra cui l'addio alla mascherina al chiuso e la fine delle quarantene. Per cui possiamo dire che nel breve e medio periodo le cose peggioreranno".

Quali sono le Regioni che fanno registrare un aumento della pressione ospedaliera?

"Stando ai dati aggiornati a oggi, ci sono 12 Regioni in cui si registra un aumento, specialmente nelle aree non critiche. L'Abruzzo, ad esempio, ha intorno al 20% dei ricoverati con sintomi ma la curva è quasi piatta nelle terapie intensive. Poi c'è la Basilicata dove crescono entrambi i reparti ed è sopra il 25% per quanto riguarda gli ordinari. Anche Bolzano cresce (con il 15% in area medica e il 6% in area critica), la Calabria ha addirittura il 35% dei reparti ordinari pieni, oltre la soglia della zona arancione. Pure in Campania i reparti ordinari aumentano, mentre oscillano con trend di crescita le TI (qui siamo al 6%). Abbiamo ancora iniziali segni di salita in Emilia Romagna e nel Lazio, dove oggi è il terzo giorno di aumento sempre per i reparti ordinari. La Liguria ha un minimo accenno di aumento, mentre nelle Marche è più marcato: l'occupazione dei reparti ordinari era intorno al 14% e ora è schizzato al 21,5%. Si tratta di cifre che si riflettono a livello nazionale perché siamo stati, sempre per i reparti ordinari, circa una decina di giorni fa al 12,7% e siamo arrivati al 13,8%".

Cosa ci può dire sui decessi e le terapie intensive?

"Anche il numero dei morti e degli ingressi in TI mostrano trend di aumento, la settimana scorsa c'era stata una media di 130 decessi contro i 140 della settimana precedente. Mi aspetto che questa settimana aumenteranno ancora. E questa situazione resterà tale anche anche quando migliorerà la circolazione del virus, rispetto alla quale arrivano buone notizie come abbiamo visto da Calabria e Umbria. Passeranno poi almeno 2 settimane perché anche terapie intensive e decessi comincino a scendere. Da un lato abbiamo a nostro favore l'aumento delle temperature ma dall'altro c'è un dato che gioca a nostro sfavore e che riguarda le aperture. Quindi bisogna fare molte attenzione. E molto dipenderà anche dalle vaccinazioni".

In che senso?

"Il 50% degli over 80 ha avuto la terza dose entro i 120 giorni. Se la durata di efficacia del vaccino persiste per questo arco temporale, uno su due è a rischio. Indipendentemente poi dalla durata, c'è un 13% di over 90 che non ha avuto la terza dose. Per cui credo che andrebbe fatta anche una campagna di vaccinazione per questi soggetti che non l'hanno fatta. A lunga scadenza andrebbe programmata bene anche la nuova campagna vaccinale in modo tale che possiamo arrivare a ottobre con una certa copertura".