È stato avvistato a piedi, con gli abiti bagnati, Massimo Sebastiani, l'operaio di 47 anni scomparso domenica 25 agosto insieme all'amica Elisa Pomarelli, 28 anni a Carpaneto Piacentino. L'avvistamento, che riguarda il solo Sebastiani, è avvenuto dopo che la scomparsa era stata denunciata. Nessuna traccia di Elisa, invece, che da quando ha lasciato la casa dove vive con i suoi, in compagnia dell'operaio, non ha più dato notizie. Alle squadre di ricerca della protezione civile, che procedono nelle ricerche coordinate dai carabinieri locali ci sono anche i sommozzatori. Sotto la lente alcune vasche per l'irrigazione dei campi.

I due, che secondo i conoscenti erano solo amici, erano stati visti insieme a pranzo insieme domenica 25 agosto in una trattoria di Ciriano. Più tardi il solo Sebastiani è stato visto camminare, con i vestiti bagnati, sulla strada per Sariano. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Piacenza, riguardano tutto il territorio tra Sariano e Carpaneto. L'allarme era partito domenica stessa, quando un parente di Sebastiani aveva chiamato il 112 per segnalare lo strano comportamento del 47enne, nella cui abitazione i carabinieri aveva trovato il cellulare. Immediata la denuncia anche da parte dei familiari di Elisa.

"Ieri mattina – aveva scritto Francesca Pomarelli su Facebook – mia sorella Elisa è scomparsa, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscita con un uomo di Carpaneto Piacentino e l’ultima volta che ha mandato un segnale, il suo cellulare agganciava la cella di Cadeo. Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria volontariamente, sono quasi 24 ore che non si ha più notizie, ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri, ogni indizio notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile, grazie".