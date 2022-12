Sciacca, pulmino travolge una scolaresca: feriti 8 bambini e una maestra Un pulmino ha travolto una scolaresca a Sciacca, nell’Agrigentino. Otto bambini e una maestra sono rimasti feriti. Si indaga sulle dinamiche dell’accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un pulmino ha travolto otto alunni e una maestra dell'istituto Mariano Rossi di Sciacca, nell'Agrigentino. I piccoli, che frequentano la quinta elementare, sono rimasti lievemente feriti dopo essere stati investiti dal veicolo parcheggiato in discesa. I bambini stavano partecipando a una manifestazione che si stava svolgendo all'aperto nell'istituto scolastico Calogero Amato Vetrano.

Stando a quanto finora ricostruito, il pulmino era parcheggiato su una strada in discesa e ha preso velocità improvvisamente travolgendo la scolaresca che non si è accorta di quanto stava accadendo perché di spalle. I feriti sono immediatamente stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica dell'episodio è tuttora al vaglio della polizia municipale. Al momento le autorità ipotizzano che il cambio del veicolo fosse in folle.

In aggiornamento