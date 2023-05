Schiacciato dal macchinario in fabbrica, giovane operaio muore durante il turno di notte a Gorizia Il dramma dul lavoro si è consumato durante il turno notturno in una attività produttiva che sorge nella zona industriale di Mariano del Friuli, in Provincia di Gorizia.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia sul lavoro è costata la vita a un giovane operaio trentenne nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 maggio in Friuli Venezia Giulia. Il dramma si è consumato durante il turno notturno in una attività produttiva che sorge nella zona industriale di Mariano del Friuli, in Provincia di Gorizia. L’incidente mortale sul lavoro intorno all'1:30 della notte di oggi, martedì 23 maggio, quando è scattato l’allarme lanciato dai colleghi della vittima.

Dopo la chiamata di emergenza, sul luogo dell’accaduto, un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di alluminio, sono giunti in poco tempo i soccorsi medici, ma per l’operaio purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa della Sores, la Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ha inviato sul posto sia l’equipaggio di un’ambulanza da Gradisca d'Isonzo sia un elicottero di soccorso per un più rapido trasporto in ospedale.

Per il trentenne però non c’è stato nulla da fare. Inutili purtroppo le manovre salvavita: i medici si sono dovuti arrendere e ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco per mettere i sicurezza la zona e i carabinieri a cui è assegnato invece il compito di ricostruire con esattezza i fatti. Secondo una primissima ricostruzione dell’incidente mortale sul lavoro, l’operaio, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario su cui lavorava durante il turno di notte.