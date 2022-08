Scatta foto su Monte Rosa in pantaloncini, web contro “il re degli 8mila” Nirmal Purja: “Sprovveduto” Scatta una foto sui ghiacciai del Monte Rosa in pantaloncini e scarpe da ginnastica. Il web non lo riconosce e insorge contro il re delle scalate Nirmal Purja: “Sprovveduto, vestito così stai a casa”

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella foto posa con i pantaloni al ginocchio e le scarpe da ginnastica davanti alla Capanna Margherita, a 4.554 metri d'altezza sul Monte Rosa. L'abbigliamento di Nirmal Purja, che ha suscitato anche una certa "indignazione" online, non fa di certo pensare a una leggenda dell'alpinismo mondiale.

Eppure quello nella foto è proprio "il re degli 8.000", alpinista nepalese da 2 milioni di followers su Instagram che ha scalato le vette di tutto il mondo. Adesso ha deciso di raggiungere i ghiacciai del Monte Rosa e di immortalare il momento.

La foto in abiti poco consoni però non è stata apprezzata dagli utenti (e l'atleta non è stato riconosciuto). L'immagine è comparsa sulla pagina Facebook di Rifugi Monterosa e ha ricevuto migliaia di commenti negativi.

"Un turista della domenica – scrive un'utente arrabbiata -. Dovrebbe starsene a casa".

Un altro ribadisce: "Il turista appena sceso dalla funivia con i pantaloni a pinocchietto di quando era ragazzino".

"Siete fantastici – risponde una delle poche utenti che ha riconosciuto l'alpinista – riuscite a fare i fenomeni anche con uno che 4.000 metri li fa a colazione, scalzo e bendato".

Qualcuno ha cercato di correre ai ripari sottolineando che l'identità dello scalatore (in questo caso un vero e proprio campione) non ha importanza e che è fondamentale scalare qualunque vetta con l'attrezzatura adatta.

"Foto del genere – sottolineano ancora gli utenti che non hanno voluto fare un passo indietro davanti all'errore – non danno un buon esempio. Tanta gente muore o si fa male durante le scalate e tanti partono vestiti in modo non adeguato o con attrezzatura non sufficiente. Uno sportivo seguito in tutto il mondo dovrebbe dare il buon esempio e non mostrare al suo pubblico che è possibile scalare il Monte Rosa anche con indosso i pantaloncini e le scarpe da ginnastica"