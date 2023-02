Scatta foto a un’adolescente che si cambia nel camerino di un negozio, la mamma della minore lo ferma Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo essere stato colto in flagrante mentre cercava di rubare uno scatto di una ragazzina che si stava cambiando d’abito nel camerino di un negozio di Moncaleri (Torino)

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha fotografato di nascosto una ragazzina che si stava cambiando all'interno di un camerino di un negozio a Moncaleri (Torino). L'uomo di circa 40 anni è stato prima fermato dalla vigilanza su segnalazione della madre dell'adolescente che lo ha colto in flagrante e poi denunciato.

Stando a quanto ricostruito, la ragazzina si era recata presso il centro commerciale di via Vittime di Bologna insieme alla madre per alcune compere. Quando è entrata nel camerino per cambiarsi d'abito, l'uomo ha allungato lo smartphone sotto la tenda, cercando di rubare uno scatto della ragazzina.

La madre della piccola ha notato il 40enne avvicinarsi alla tenda e lo ha fermato chiedendo di visionare il cellulare. Inizialmente, l'uomo si è rifiutato e la mamma dell'adolescente ha chiesto l'intervento della vigilanza che lo ha immediatamente fermato. Davanti al suo rifiuto di fornire il cellulare e cancellare la fotografia appena scattata, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri che hanno sequestrato lo smartphone e trovato la foto in questione.

Il telefono è stato definitivamente preso in custodia dalle forze dell'ordine per ulteriori accertamenti. Gli agenti, infatti, vogliono capire se nella memoria del dispositivo elettronico vi siano altre foto rubate alle giovani donne clienti del negozio. Le indagini sul contenuto del cellulare sono ancora in corso.

La madre e la ragazzina vittima dell'agguato sono invece state assistite dal personale del centro commerciale che hanno provveduto a calmarle subito dopo l'accaduto. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato denunciato per gli scatti rubati alla minore all'interno del camerino del negozio. Non è chiaro se il 40enne fosse un "cliente abituale" del centro commerciale e se possa aver scattato altre fotografie alle giovani clienti dei negozi di abbigliamento.