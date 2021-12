Sbalzato dall’abitacolo e schiacciato sotto la sua vettura, Omar muore a 23 anni il giorno di Natale Omar Carta è stato vittima di un terribile incidente stradale a pochi chilometri da casa sua, nel sud Sardegna, dove ha perso la vita nel giorno di Natale.

A cura di Antonio Palma

Sbalzato dall'abitacolo e schiacciato sotto la sua stessa vettura che si è ribaltata, così è morto in maniera tragica il giovane Omar Carta, un ragazzo di soli 23 anni vittima di un terribile incidente stradale a pochi chilometri da casa, nel sud Sardegna, dove ha perso la vita nel giorno di Natale. Il dramma si è consumato nella serata del 25 dicembre sulle strade del Campidano, più precisamente sulla Strada Provinciale 60 che collega Samassi e Villacidro, dove il ragazzo viveva. Erano circa le 20 quando alle porte di Villacidro, per motivi ancora tutti da accertare, il 23enne ha perso il controllo dell’auto che guidava e ha sbandato finendo pere ribaltarsi sulla carreggiata.

Nella carambola il giovane conducente è stato sbalzato dall’abitacolo ed é rimasto poi schiacciato dalla vettura ribaltata su un fianco al lato alla carreggiata. Inutili per il ragazzo i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto in ambulanza . I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo del sinistro mortale anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri per liberare il ragazzo dalle lamiere della vettura e mettere sicurezza l'area. Sulla dinamica dell'incidente invece indagano i carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno effettuato anche i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Lo schianto ha sconvolto la comunità locale visto che poche ore prima un altro incidente mortale ha ucciso una concittadino di Omar, il 48enne di Villacidro Amedeo Secchi. Per questo il sindaco Federico Sollai ha proclamato il lutto cittadino a Villacidro per la giornata di lunedì 27 dicembre, nel corso della quale si terranno i funerali delle due vittime.