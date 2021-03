in foto: Foto di repertorio

Tragedia a Quartu in Sardegna. Un uomo di 48 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una macchina. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è stato ripreso dal sistema di sorveglianza di una farmacia: le immagini confermano che l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto ieri sera, sabato 13 marzo.

La vittima si chiama Vincenzo Ceravolo. Originario di Roma, ma da tempo residente a Quartu Sant'Elena. È morto ieri verso le ore 19, dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in Via Leonardo Da Vinci. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti subito sia i soccorritori del 18 che i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Gli inquirenti, per ricostruire le dinamiche dell'incidente, hanno acquisito le immagini di una videocamera di sorveglianza piazzata a pochi metri dal luogo dell'incidente. Nei filmati, che sono ora allegati agli atti d'inchiesta, si vedrebbe chiaramente l'uomo attraversare la strada. Si vede anche una Fiat Panda che si ferma per farlo passare. Dal lato opposto della strada, però, arriva un'Alfa 147 che lo travolge in pieno. Alla guida c'era un 28enne diretto a Quartu: probabilmente a causa della scarsa illuminazione non ha visto l'uomo, investendolo con un violento impatto.

L'uomo è stato scaraventato a circa 30 metri di distanza e sarebbe morto sul colpo. Il conducente dell'Alfa, che si è subito fermato per chiamare i soccorsi, è stato sottoposto all'alcol test: è risultato negativo. Il giovane è comunque stato inscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.