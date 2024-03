Sarah Scazzi, la mamma: “Disposta a parlare con Michele Misseri, deve dirmi la verità su cosa è successo” In un’intervista esclusiva a ‘Quarto Grado’ Concetta Serrano, la mamma di Sarah Scazzi, ha commentato le ultimr dichiarazioni del cognato Michele Misseri, scarcerato di recente dopo aver scontato 8 anni di reclusione per l’occultamento del cadavere della 15enne, scomparsa e uccisa nel 2010: “Lui deve finirla di fare il pagliaccio e dire tutte queste stupidaggini. Sa che tanto nessuno gli crede”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Concetta Serrano a ‘Quarto Grado'

"Quello che dice e che fa Michele mi ferisce molto. Mia figlia ha ricevuto una giustizia processuale, però con il suo comportamento è come se avesse avuto una giustizia a metà. Lui deve finirla di fare il pagliaccio e dire tutte queste stupidaggini. Sa che tanto nessuno gli crede. La magistratura non gli crede, le persone non gli credono, sanno che è innocente. E quindi va a ruota libera per fare contente le figlie e sua moglie, proclamandosi colpevole. Dovrebbero scomparire le donne di causa sua, allora Michele direbbe la verità".

Sono durissime le parole di Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi, la ragazza di 15 anni scomparsa il 6 agosto 2010 da Avetrana (in provincia di Taranto), il cui corpo venne ritrovato due mesi dopo in un pozzo, durante un'intervista a Quarto Grado, mandata in onda durante la puntata di venerdì 8 marzo.

Sarah Scazzi

Per concorso in omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, sono state condannate in terzo grado all'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima (la seconda è sorella della madre). Il padre e marito delle due donne, Michele Misseri, ha scontato 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove ed è tornato in libertà poco tempo fa. Lui continua a sostenere l'innocenza di Sabrina e Cosima e si dichiara unico responsabile dell'omicidio di Sarah.

Ma Concetta non crede assolutamente alla sua versione. "Ho visto dei video che mostrano chiaramente della sua innocenza. In uno, dove sta insieme a sua nipote, dice: ‘Ho coperto la Sabrina‘. Se sua figlia non c'entrava niente, perché la tira in ballo? E ancora più avanti aggiunge: ‘Abbiamo fatto i furbacchioni'. Cioè, stai parlando di più persone e non di una sola persona. Chi sono questi furbacchioni? E ancora: ‘Avremmo potuto chiamare i soccorsi, perché non li avete chiamati? Avete fatto tutto di testa vostra?'", ricorda la mamma di Sarah, parlando di alcune recenti dichiarazioni di Misseri con il giornalista della trasmissione.

Concetta Serrano durante i funerali della figlia

"Quando è stato arrestato Michele, quando tutti credevano che fosse il colpevole, mia sorella inveiva contro il marito dicendogli di tutto e di più: ‘Non lo voglio più vedere, non lo voglio più ascoltare. Se muore, non lo devono seppellire nemmeno ad Avetrana'. – ricorda ancora la donna – E poi guardo questo video (mostrato durante l'intervista, ndr), dove moglie e figlia sono affettuose. Non mi sembra l'incontro con un assassino, quindi mi stava prendendo in giro".

Concetta ha anche ripercorso i momenti della scomparsa di Sarah, quando, non vedendola rientrare, si era recata a casa della sorella e aveva incontrato Sabrina: "Mi disse: ‘No, zia, non è venuta a casa nostra Sarah'. Stava per andarsene, ma la fermai e le risposi: ‘Senti, di' a tua madre di far rimanere Sarah qui quando arriva'. ‘Mamma non c'è', replicò, e allora le chiesi di riferirlo al padre. E lei mi rispose: ‘No, papà, vabbè, vabbè…', senza terminare la frase. Non mi disse né che c'era, né che non c'era. Poi ascoltando le loro interviste con il senno di poi, ho sentito che Cosima stava dormendo, che Michele anche dormiva sulla sdraio. Quindi, anche lì hanno detto delle bugie a me. Ma mai avrei immaginato che fossero le colpevoli della morte di mia figlia".

Durante l'intervista la mamma di Sarah ha parlato anche dell'ipotesi emersa durante le indagini, quella del raptus sessuale di Michele nei confronti di Sarah. "Sono tutte balle. – dice Concetta Serrano – Valentina (figlia di Michele e Cosima, la sorella di Sabrina, ndr) disse addirittura: ‘Mio padre è un pedofilo', ma se lo fosse davvero, perché non le ha mai toccate? Lì ti rendi conto delle balle che stanno dicendo. Io sono disposta a parlare con Michele, però lui mi deve dire quello che è successo il 26 agosto. Quello che ha provato e vissuto in quel momento, perché dobbiamo mettere un punto fermo a questa verità che lui non vuole dire".