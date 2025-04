Sara Campanella riceverà la laurea alla memoria: ai funerali letta la mail scritta al prof per la tesi

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

La rettrice dell'Università di Messina, Giovanna Spatari, in occasione dei funerali di Sara Campanella ha fatto sapere che è stato avviato ufficialmente l'iter per il conferimento della laurea alla memoria per la studentessa 22enne uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina dal compagno di corso Stefano Argentino che la tormentava da due anni.

Dopo le esequie celebrate nella chiesa madre di Misilmeri, la rettrice ha letto l'email con la quale la ragazza aveva chiesto a un professore dell'ateneo la disponibilità a seguirla nella preparazione della tesi per sviluppare un progetto di ricerca.

"Gentile professore – scriveva Campanella nella lettera al docente che avrebbe dovuto seguirla nella realizzazione della sua tesi sperimentale in oncologia – sono Sara Campanella, una studentessa del terzo anno iscritta al suo corso. Purtroppo non ho potuto partecipare alla sua prima lezione, ma appena ne ho avuto l'opportunità sono rimasta molto colpita dalla sua capacità di trasmettere il sapere e l'amore per la materia. Per questo motivo, mi piacerebbe realizzare la tesi di laurea con la sua guida".

A Fanpage.it, la professoressa Pasqualina Laganà ha raccontato che la giovane era in regola con tutti gli esami e che avrebbe dovuto laurearsi in pochi mesi. "I colleghi del Policlinico, dove Sara svolgeva il tirocinio, le volevano bene – ha ricordato Laganà -. Tutti, tranne uno".

La docente ha raccontato di aver parlato al telefono con la madre di Campanella che le ha confermato l'entusiasmo della 22enne per gli studi che stava portando avanti.

I funerali si sono tenuti questa mattina a Misilmeri davanti a una piazza gremita di gente. Alla fine delle esequie, familiari e amici hanno ricordato Sara leggendo brevi lettere. La bara ha successivamente lasciato la piazza tra gli applausi durante il lancio di palloncini bianchi in cielo. Ora la salma viaggerà verso il cimitero.