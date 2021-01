in foto: Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e parlamentare leghista

In nome e per conto dell'In. Paolo Tiramani formulo intimazione e diffida all'immediato risarcimento dei danni tutti subiti dal mio assistito a causa dell'articolo pubblicato sul giornale online Fanpage.it il giorno 10/11/2020 alle ore 18.04 a firma di Giorgio Scura.

Nell'articolo medesimo sono state riportate circostanze inesatte ed invertirei ed è stato arrecato grave danno all'immagine dell'On.le Tiramani.

Con la presente sono a richiedere il risarcimento dei danni tutti che si quantificano, allo stato, nell'importo di Euro 100.000,00 oltre interessi legali fino al saldo, oltre alle maggiori spese per Euro 1.800,00.

In difetto, decorso infruttuosamente il termine perentorio di otto giorni a far tempo dal ricevimento della presente, saranno esperite le azioni giudiziali tutte del caso nelle competenti sedi di legge, fermo restando il già esercitato diritto di querela.

Distinti saluti,

Avv. Alberto Villarboito