Ha cercato di fare un regalo di Natale diverso alla sua fidanzata: un test del DNA. La ragazza ha accettato il regalo con grande entusiasmo, ma i due hanno presto scoperto una verità sconvolgente. Dal test, infatti, risulta che i due sono fratellastri. Questa storia è stata postata dal protagonista (in anonimo) su Reddit per ottenere un consiglio da estranei. Secondo i genitori di lui, quella sarebbe stata la sorpresa migliore da farle per Natale, un regalo diverso da tutti gli altri. Il ragazzo, quindi, non ha avuto alcun dubbio quando ha deciso di regalarle questa esperienza condivisa.

Entrambi hanno eseguito il test e il risultato è arrivato poco prima di Natale. Tutto sembrava normale, ma poi hanno letto meglio i risultati. Sul foglio, i due avevano un legame di parentela. Precisamente, erano fratellastri. A quel punto, la coppia ha deciso di indagare. Hanno iniziato a dare la caccia a contatti in comune. E i due, secondo il test, avrebbero lo stesso padre. A quel punto, la donna di 30 anni ha chiamato sua madre e l'ha messa in vivavoce. Le ha chiesto notizie di un fratellastro, ma lei ha risposto sorpresa. Ha poi smesso di ridere quando lei gli ha fatto il nome del suocero. A quel punto, la madre ha dovuto confessare un segreto che non aveva mai rivelato a nessuno.

Negli anni di gioventù, lei e il marito avevano deciso di vivere du weekend pazzo come se non avessero vincoli relazionali. A quel punto, lei aveva deciso di riavvicinarsi al suo ex, ovvero quello che sarebbe diventato il padre del ragazzo autore del post su Reddit. I due avevano avuto una tresca di qualche giorno e poi erano tornati alle loro vite. Lei non aveva mai rivelato al futuro suocero che il figlio che aspettava era il suo, sicuramente non immaginando che le loro strade si sarebbero nuovamente incrociate. In realtà, con la figlia 30enne ha sostenuto di non averlo mai saputo prima dei risultati del test.

Su internet, gli utenti si sono affrettati a consolare il ragazzo. "Non è colpa tua – scrive una ragazza-. La madre della tua fidanzata le ha mentito, non hai fatto nulla di sbagliato e spero che possiate sostenervi a vicenda". "La biologia non fa un padre, ma ignorare il consenso del padre in questa situazione e scegliere di allevare il bambino con qualcun altro è crudele" scrive ancora un altro utente.