Putin si è congratulato con Mattarella per la Festa della Repubblica, ma il Quirinale non ha risposto Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio al capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno. La notizia è stata confermata dal Quirinale.

A cura di Davide Falcioni

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio al capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno. La notizia è stata confermata dal Quirinale, secondo cui "si tratta di uno dei tanti messaggi scritti che arrivano ogni anno per la festa della Repubblica dai capi di Stato stranieri". Non è previsto che Mattarella risponda a questo messaggio, i cui contenuti non sono stati diffusi dalla presidenza della Repubblica, perché – si spiega ancora – non è prassi rispondere a questo tipo di messaggi. Non lo si fa e non si è mai fatto per nessuno".

Dopo i primi due anni di pandemia la celebrazione di quest’anno è tornata al vecchio cerimoniale, con l’omaggio del capo dello Stato al Milite ignoto, l'esibizione delle frecce tricolore e poi la parata militare in via dei Fori Imperiali. A differenza delle celebrazioni pre-Covid, tuttavia, non sono invitati gli ambasciatori della Russia e della Bielorussia, sulla scia della decisione assunta a livello europeo a inizio maggio, che prevede che durante le cerimonie delle feste nazionali non vengano invitati i rappresentati diplomatici dei due Paesi in prima linea nell'aggressione all'Ucraina. La decisione, netta e chiara, ha lo scopo di porsi a fianco dell’Ucraina e difendere l’euroatlantismo contro la guerra scatenata da Mosca, e che oggi è arrivata ormai al 101esimo giorno.

L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, commentando il mancato invito da parte del Quirinale alle celebrazioni, in un’intervista a LaPresse, ha dichiarato: "In tutti questi anni io e mia moglie abbiamo assistito con grande piacere al solenne ricevimento del Presidente della Repubblica Italiana in occasione della Festa Nazionale con esibizioni di eccellenti gruppi musicali. Niente da fare, la politica è politica".