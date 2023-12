Previsioni meteo settimana di Natale, sole e caldo: temperature sopra la media con l’anticiclone Con l’arrivo del super anticiclone sub tropicale le temperature in Italia saranno decisamente sopra la media, con la settimana di Natale caratterizzata da sole e caldo.

Comincia la settimana prima di Natale, e con essa l'arrivo della stagione invernale che – in teoria – dovrebbe portare con sé freddo e neve. Già lo diciamo, non sarà così: su tutta l'Italia è previsto cielo generalmente sereno, con sole e temperature al di sopra della media. Si parla di almeno dieci gradi in più rispetto alle massime del periodo di Natale cui eravamo abituati gli scorsi anni. Questo per effetto dal super anticiclone sub tropicale che, secondo quanto riportato da Meteo 3B, dall'Atlantico si sta espandendo su tutta l'Europa occidentale. L'anticiclone porterà con sé una bolla d'aria calda che avrà effetto soprattutto in collina e in montagna. La situazione tenderà un po' a cambiare nella seconda parte della settimana con l'arrivo di un vortice scandinavo.

Meteo inizio settimana, temperature sopra la media

Su tutta l'Italia, come già anticipato, il clima sarà mite e sereno soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, con temperature sopra la media. Le condizioni meteo saranno più o meno simili in tutte le regioni d'Italia con la sola eccezione della Sicilia, l'unica regione che dovrebbe risentire dell'arrivo di un vortice di bassa pressione proveniente dalla Tunisia. Questo porterà con sé annuvolamenti e piogge – seppur sporadiche – e un peggioramento del tempo.

Meteo giovedì 21 e venerdì 22 dicembre: lieve peggioramento

Nella seconda parte della settimana, il vortice proveniente dalla Tunisia influenzerà anche le altre regioni del Sud Italia. Con il ritiro dell'anticiclone sub Tropicale, sull'Italia sarà in arrivo un vortice scandinavo che porterà con sé aria fredda. Sicilia, Calabria e Sardegna sono le regioni che più potrebbero risentirne, con piogge e vento forte nella giornata di venerdì. Nuvolosità è invece prevista nel centro nord, ma senza precipitazioni. In generale, le temperature continueranno a rimanere sopra la media.

Previsioni meteo nel weekend, sole e caldo a Natale

L'anticiclone potrebbe durare sino a Natale, consentendo il perdurare di questa bolla di aria calda che continuerà ad avere effetto su tutta la penisola. Sono previste temperature intorno ai quindici gradi nelle zone centro meridionali, mentre sulle isole si potrebbe arrivare addirittura a picchi di venti gradi. Termometri intorno ai dieci gradi invece al nord Italia, con massime comunque sopra la media rispetto agli anni passati.