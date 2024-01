Previsioni meteo oggi lunedì 15 gennaio: nuove perturbazioni in arrivo, attese precipitazioni al Centro-Sud Lunedì 15 gennaio è attesa una nuova perturbazione sull’Italia, che nei prossimi giorni sarà seguita da diverse altre. Il meteo peggiorerà prima sulle regioni centrali, poi sul Sud peninsulare con piogge moderate e nevicate sugli Appennini a quote alte. Al Nord nubi basse, con banchi di nebbia tra il tardo pomeriggio e la sera. Le previsioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Sono in arrivo sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo nuove perturbazioni atlantiche. La prima di queste, la numero quattro del mese, ha fatto il suo ingresso nella serata di domenica 14 sulle regioni centro-meridionali e prosegue anche nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, accompagnata da alcune precipitazioni.

Il tempo infatti peggiorerà prima sulle regioni centrali, poi sul Sud peninsulare con piogge moderate e nevicate sugli Appennini a quote alte. Al Nord, invece, ci saranno nubi basse sulle zone pianeggianti, con possibili banchi di nebbia tra il tardo pomeriggio e la sera. Sul resto dei settori è invece atteso il sole.

In seguito una perturbazione più attiva, la sesta del mese, dovrebbe investire gran parte dell’Italia nei prossimi giorni, tra mercoledì 17 e giovedì 18 giennaio.

Le previsioni al Nord: nubi basse su valle padana, alto Adriatico e Liguria

La giornata di lunedì 15 gennaio vedrà condizioni meteo generalmente stabili su gran parte delle regioni del Nord, ma il cielo si presenterà in gran parte coperto e soltanto localmente nebbioso, in particolare su valle padana, alto Adriatico e Liguria, in graduale diradamento nel corso della giornata.

Nelle Alpi di confine, specie tra Valle d’Aosta e alto Piemonte, ci saranno invece locali addensamenti, dove sarà possibile anche qualche debole nevicata. Maggiori schiarite interesseranno invece i settori alpini centro-occidentali. Le temperature sono previste in aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I valori massimi attesi sono tra i 4 gradi di Torino e i 12 di Bolzano

Al Centro: precipitazioni su Marche e Lazio, neve sugli Appenini a quote alte

Al Centro il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che interesseranno maggiormente le Marche, il Lazio meridionale e gli Appennini, dove nevicherà a quote mediamente alte.

Sul resto dei settori sarà più asciutto. In Sardegna cielo poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra i 9 gradi de L'Aquila, i 16 gradi di Roma e i 18 di Cagliari.

Il meteo al Sud: cielo coperto con precipitazioni su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

Al Sud la giornata di lunedì 15 gennaio sarà caratterizzata da un cielo inizialmente coperto con precipitazioni su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica e ionica, Sicilia, poi durante la giornata assisteremo a maggiori schiarite. Le temperature sono previste in aumento, con clima mite di giorno: i valori massimi attesi sono tra i 9 gradi di Potenza e i 18 gradi di Palermo.