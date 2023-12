Previsioni meteo, domani arriva super anticiclone con caldo fuori stagione. Allerta solo su una regione Che tempo farà domani, domenica 17 dicembre? Complice il passaggio di un super anticiclone ci sarà caldo fuori stagione e sole ovunque sull’Italia. Tuttavia, su una regione la Protezione civile ha diramato allerta meteo per maltempo: la Sicilia.

Altro che freddo: secondo le previsioni meteo di domani, domenica 17 dicembre, arriveranno caldo fuori stagione e sole quasi ovunque sull'Italia che renderanno la settimana prima di Natale alquanto insolita. Ciò è dovuto al passaggio del super anticiclone, che bloccherà qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

Espandendosi da Ovest sarà foriero, oltre che di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, anche di aria molto mite proveniente dal medio Atlantico e in parte dal Nord Africa, per questo in molti lo hanno soprannominato "Gobbo di Algeri", rendendosi responsabile di un aumento anomalo delle temperature.

Dove farà più caldo in Italia domani, domenica 17 dicembre

Questo caldo fuori stagione si farà sentire in particolare sulle zone alpine, dove ad un'altezza di circa 1000/1200 metri sono previste temperature fin verso i 14-15 gradi centigradi. Altrove il clima sarà mite, anche sul resto della Valle Padana, con valori massimi intorno a 12 gradi. Stesso discorso per le regioni del Centro-Sud e per le due Isole Maggiori dove sono attese punte massime fino ai 16 gradi centigradi.

L'anticiclone insisterà sull'Italia per tutta la prima parte della settimana prossima, poi già mercoledì 20 dicembre le cose cominceranno a cambiare al Centro-Sud dove un ciclone porterà piogge e maltempo diffusi.

Allerta meteo per temporali solo sulla Sicilia

L'unica regione su cui il tempo domani, domenica 17 dicembre, sarà instabile, è la Sicilia. Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico sui seguenti settori: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia. È quanto emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento.