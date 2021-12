Previsioni meteo 29 dicembre: nuvole a Nord, forti venti e temporali sul Sud dell’Italia Nella giornata di oggi 29 dicembre sono previste nuvole su tutta la penisola italiana con rovesci sul Sud del Paese. Forti venti su Calabria e Sicilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 29 dicembre, ancora tempo instabile su tutta la penisola. Sull'Italia ci saranno nubi da Nord a Sud, con forti raffiche di vento. In particolare sul Sud persiste la carica di maltempo con nuove allerte meteo emesse per rischio idrogeologico, temporali e idraulico con mareggiate lungo le coste. Soltanto nei prossimi giorni ci sarà un'estensione dell'alta pressione nord-africana con sole per gli ultimi giorni del 2021. A Nord previsti forti banchi di nebbia sulle pianure e sul Veneto. Rovesci sparsi sulla Valle d'Aosta e le aree settentrionali di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Allerta meteo mercoledì 29 dicembre

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico, temporali e idraulico su Valle d'Aosta, Calabria e Sicilia. L'avviso prevedeva già nella prima serata di ieri 28 dicembre venti forti con raffiche di burrasca. Mareggiate anche lungo le coste esposte di Calabria, Sicilia e Sardegna. I venti forti persisteranno anche nel corso della giornata odierna con burrasche nord occidentali sull'isola siciliana e sulla Calabria.

Nubi a Nord, rovesci sulla Valle d'Aosta

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, nella giornata di di oggi 29 dicembre il Nord dell'Italia sarà avvolto da importanti banchi di nuvole sulle aree pianeggianti. Cieli nuvolosi sul Veneto con parziali aperture altrove. Rovesci sparsi invece sono previsti sulla Valle d'Aosta e sulle aree settentrionali del Piemonte, della Lombardia e del Trentino-Alto Adige.

Annuvolamenti sul Centro, nebbia sulla Toscana

Nuvole previste anche sul Centro della penisola, con parziali schiarite solo sulla Toscana settentrionale, sulle aree costiere marchigiane e sui settori meridionali e occidentali della Sardegna in mattinata. Nel corso della giornata ancora annuvolamenti interrotti da aperture più ampie verso sera. In serata locali formazioni di nebbia sulla Toscana e sulle Marche.

Piogge sul Sud, cieli nuvolosi sulla Calabria

Piogge previste su tutto il Sud dell'Italia, con temporanee schiarite solo al primo mattino su Molise e Puglia. L'intensificazione della nuvolosità nel pomeriggio porterà a deboli precipitazioni lungo le coste. Ancora nubi sul restante meridione, con ampi rasserenamenti temporanei prima di sera. Fanno eccezione Calabria e Sicilia con nuvole compatte, forti venti e rovesci sulle aree tirreniche. Le temperature sono in leggero aumento sull'isola. Stazionarie invece sul resto del Paese.