Le previsioni meteo del 28 gennaio sono chiare, nemmeno il tempo di far sentire i suoi primi effetti e l'Alta Pressione che in queste ore si è stabilizzata sull'Italia, regalandoci una giornata generalmente soleggiata da nord a sud, sarà spazzata via da una nuova perturbazione in arrivo che riporterà nuvole e piogge su gran parte dell'Italia. Se nella giornata di oggi avremo una alternanza tra sole e nuvole ma con progressivo miglioramento, giovedì al contrario nel corso del giorno il tempo peggiorerà di nuovo, preludio a una fine settimana caratterizzano dal maltempo diffuso.

Previsioni meteo giovedì 28 gennaio, peggiora dal pomeriggio

Le previsioni meteo di giovedì 28 gennaio indicano dunque al mattino tempo in gran parte soleggiato sull'Italia e con temperature in leggero aumento nel corso del giorno dopo le consuete gelate notturne ma sin dal primo pomeriggio la situazione meteorologica sarà destinata a peggiorare e anche repentinamente. A partire dalle regioni settentrionali la perturbazione infatti si impossesserà della Penisola portando anche alle prime piogge sul versante tirrenico e neve in quota sulle alpi a quote oltre i 1000-1500 metri. Il sole invece persisterà sul Medio Adriatico, su Puglia e Calabria.

Previsioni meteo 28 gennaio sbalzo termico tra giorno e notte

Le temperature però resteranno miti per il periodo. Le previsioni meteo di domani 28 gennaio segnalano infatti elevate escursioni termiche tra il giorno nonostante la nuvolosità crescente. Tra giovedì e venerdì 29 l'arrivo di correnti ancora più miti da occidente faranno salire ulteriormente le temperature, portandole addirittura al di sopra delle medie stagionali, in particolare al sud dove si potranno raggiungere punte anche prossime ai venti gradi durante il giorno