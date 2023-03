Preside non affida l’alunna al parente senza la delega dei genitori, lui lo prende a pugni Il preside di una scuola media di Cesena è stato picchiato dal parente di un’alunna. Secondo quanto ricostruito, il dirigente scolastico aveva vietato all’aggressore di portare a casa la bambina senza la delega dei genitori della piccola.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il preside di una scuola media di via Pascoli, a Cesena, è stato picchiato dal parente di un'alunna dell'istituto. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo, nei corridoio della struttura scolastica. L'uomo si era presentato a scuola per portare a casa la nipote prima del consueto orario previsto per la fine delle lezioni, ma senza avere con sé la delega dei genitori della piccola. Il preside dell'istituto ha quindi cercato di spiegare al parente dell'alunna che non avrebbe potuto lasciarla andare via e l'uomo, dopo un diverbio che in poco tempo è diventato una lite accesa, lo ha colpito con un pugno sull'orecchio.

Il dirigente scolastico è stato condotto in pronto soccorso per tutte le cure del caso e ha ricevuto una prognosi di 14 giorni. La vicenda ha sconvolto la comunità scolastica e quella di Cesena. "Quello che è successo è gravissimo – ha sottolineato il sindaco Enzo Lattuca commentando l'aggressione -. Non è accettabile una condotta del genere nel luogo in cui i nostri ragazzi imparano il rispetto delle regole e delle persone. A scuola i minori sono chiamati a relazionarsi tra loro usando il dialogo e il confronto per risolvere i conflitti, questo è stato un pessimo esempio. Oltre a condannare questa violenza, esprimo la mia solidarietà al preside che è stato oggetto di un attacco ingiustificato e ingiustificabile. Il dirigente scolastico ha solo fatto il proprio dovere, salvaguardando l'interesse della ragazzina e di tutti gli studenti che ogni giorno salutano le famiglie per entrare a scuola".

Il sindaco di Cesena ha infatti sottolineato quanto la cura di insegnanti e personale scolastico nei confronti degli studenti assicuri la loro sicurezza e quella delle famiglie. "La scuola – ha concluso – deve essere un luogo sicuro per tutti quelli che vi entrano".