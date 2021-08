Piacenza, magazzinieri Ikea pranzano per terra perché esclusi dalla mensa: sono senza green pass Protestano i sindacati che lamentano che ai lavoratori non sia stato fornito uno spazio esterno per consumare i loro pasti. L’azienda ha fatto sapere di essersi limitata ad applicare la normativa vigente. Martedì ci sarà un incontro per risolvere la situazione.

A cura di Giorgio Scura

PIACENZA – Sta facendo il giro del web la foto del quotidiano La Libertà di Piacenza che ritrae alcuni impiegati nel magazzino Ikea mentre pranzano per terra. Secondo quanto riportato, i lavoratori sarebbero stati esclusi dalla mensa perché non vaccinati e sprovvisti di green pass. Infatti, in base all'ultimo decreto del governo per l'emergenza Covid, il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione o di test negativo è obbligatorio anche per l'accesso alle mense aziendali.

Come già avvenuto in altre occasioni, non si sono fatte attendere le proteste dei sindacati. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto sapere che da parte dell'Ikea non c'è stata alcuna volontà di andare incontro ai dipendenti, magari allestendo uno spazio esterno dove i magazzinieri avrebbero potuto consumare il loro pasto in maniera più confortevole. L'azienda, da parte sua, ha fatto sapere che si è limitata ad applicare la normativa vigente.

La Cisl che ha diffuso una nota del segretario provinciale Fit Salvatore Buono in cui afferma che "Non è dignitoso. I lavoratori avevano chiesto almeno un gazebo per far mangiare in modo decente chi non ha il Green Pass, soprattutto quando fa molto caldo o in caso di pioggia: niente da fare. Hanno messo solo delle sedie nell’erba o nell’area all’ingresso dei camion. Ikea ha sempre avuto una politica aziendale attenta ai lavoratori, al welfare, ma non in questo caso. Abbiamo chiesto un incontro che ci è stato negato. Dicono che hanno solo recepito le norme e che non vedono come fare altrimenti".

Il centro logistico Ikea di Piacenza serve i negozi della catena svedese in Italia e alcuni all’estero: ci lavorando circa mille persone, alcune dipendenti diretti Ikea, altre della cooperativa San Martino, che ha un appalto. “La cooperativa ci incontrerà martedì”, conclude Bruno.