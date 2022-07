Perché il vaiolo delle scimmie è un’emergenza sanitaria e come prevenire il contagio

Andrea Mazzella è un medico e vive a Londra, dove si è laureato in Epidemiologia alla London School of Hygiene and Tropical Medicine e ha lavorato come ricercatore in sette sperimentazioni cliniche di fase II e III sui vaccini per il Covid. Durante la pandemia ha partecipato a un’iniziativa ONU su TikTok per contrastare la disinformazione sui vaccini.