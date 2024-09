video suggerito

Pensano sia un attacco di ansia ma scoprono che è un raro tumore al cuore: 17enne salvata nelle Marche Ad una ragazza di 17 anni di Macerata, che si era sentita male andando a scuola, è stato diagnosticato dopo una serie di accertamenti un raro tumore cardiaco. Sottoposta ad un intervento ad Ancona, sta bene: “È stata molto fortunata”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

191 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Quando si è sentita male mentre andava a scuola tutti hanno pensato che potesse trattarsi di un attacco di ansia. Invece, sottoposta ad una serie di esami, ad una ragazza marchigiana di 17 anni è stato diagnosticato un raro tumore al cuore, che l'ha costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita.

È successo nelle Marche: la ragazzina si è presentata il 13 settembre scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata lamentando svenimenti, giramenti di testa e problemi di equilibrio. Sintomi, questi, che avrebbero potuto far pensare ad un attacco di ansia, soprattutto a inizio dell'anno scolastico.

Invece i medici che l'hanno curata hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava. Dopo tre giorni di accertamenti è arrivata la diagnosi di mixoma, un raro tumore al cuore. Per risolvere il problema è stato chiamato Sergio Filippelli, primario di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Universitaria delle Marche ad Ancona, il quale ha subito pensato a un intervento mini-invasivo, per ridurre al minimo il trauma fisico ed emotivo sulla giovane paziente.

L'intervento è stato eseguito senza difficoltà e si è concluso nel migliore dei modi. La massa, grande poco più di un centimetro, è stata rimossa e la ragazza si è ripresa totalmente. "La giovane è stata fortunata: i medici di Macerata sono stati bravissimi a diagnosticare correttamente il problema", ha spiegato a La Repubblica Filippelli, precisando che il "mixoma è un tumore benigno ma in questo caso la sua posizione, nell’atrio sinistro, era molto delicata".

Secondo quanto riferito sul sito dell'ISS, il mixoma, un tumore primitivo di tipologia benigna, è la forma di tumore cardiaco più largamente diffusa tra la popolazione. Tra i sintomi principali ci sono insufficienza cardiaca, associata a gonfiore alle gambe, respiro affannoso e affaticamento generale; aritmie, che causano palpitazioni, debolezza e svenimenti; pressione arteriosa bassa (ipotensione).