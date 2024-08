video suggerito

Penny Market richiama mix di formaggi grattugiati per presenza di Listeria, il lotto interessato Il ritiro del prodotto è scattato a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes nel formaggio. La stessa catena di supermercati Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda solo alcune regioni.

A cura di Antonio Palma

La catena di supermercati Penny Market ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali e dai banchi frigo dei suoi punti vendita di un lotto di mix di formaggi grattugiati freschi per possibile rischio microbiologico per i consumatori. Come spiega l’avviso di allerta alimentare, datato 21 agosto, il ritiro del prodotto è scattato a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes nel formaggio che ha indotto il produttore a richiamare in via precauzione tutte le confezioni del lotto.

Nel dettaglio, il prodotto interessato dall’avviso di richiamo è un lotto di mix di formaggi grattugiati venduto a marchio Sapor di Cascina in confezioni da 500 grammi ciascuna. Si tratta di un prodotto confezionato appositamente per la catena Penny market s.r.l. dall’azienda Colla Spa nel proprio stabilimento di Cadeo, in provincia di Piacenza.

Il lotto richiamato è quello con numero 2304 e data di scadenza fissata al 4 settembre 2024. La stessa catena Penny Market fa sapere che il mix di formaggi grattugiati richiamato è venduto solo in alcune regioni e quindi il richiamo riguarda solo le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dal mercato ma per chi avesse già acquisto il prodotto con il lotto sopra indicato, l’invito è quello di non consumarlo ma di riportarlo in punto vendita per sostituzione o rimborso.

Il batterio Listeria monocytogenes può provocare la listeriosi, un’infezione generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie.