Patrick Zaki, la lettera della fidanzata Reny dopo la condanna: “Mondo è al tuo fianco, non sei solo” La fidanzata di Patrick Zaki, Reny Iskander, ha scritto una lettera per il 30enne condannato a 3 anni di reclusione in Egitto. “Buon anniversario – ricorda la ragazza nella missiva inviata al Corriere della Sera -. Oggi sono 4 anni insieme. Celebreremo il nostro amore, tutto il mondo è con te”

A cura di Gabriella Mazzeo

Zaki in videocollegamento per la laurea

In un post su Facebook, Reny Iskander aveva raccontato ai followers le ore di attesa per Patrick Zaki, il suo fidanzato condannato a 3 anni di reclusione in Egitto. L'attivista, bloccato in Egitto dal 2020, ieri ha ricevuto la sentenza inaspettata ed è stato portato via dagli agenti presenti nell'aula di tribunale di Mansoura. Al momento. Zaki si trova al commissariato di New Mansoura City e qui ha trascorso la notte. Non è ancora entrato in carcere, in attesa dell'ultimo verdetto del governatore militare.

Reny e lo studente laureatosi con il massimo dei voti presso l'Università di Bologna qualche settimana fa, avrebbero dovuto sposarsi e iniziare una vita insieme. Al Corriere della Sera, la ragazza ha fatto arrivare una lettera diretta al 30enne. "Buon anniversario – scrive la giovane ricordando l'inizio dei loro 4 anni di relazione -. Oggi completiamo il quarto anno insieme. Anni che sono passati con i loro alti e bassi, non so come. Anni di amore, calore e affetto. Sono in attesa di una vita piena con te, tra esperienze, difficoltà e spensieratezza".

La ragazza ha fatto riferimento anche al matrimonio che si "svolgerà in tempo e sarà più bello di quello che abbiamo sempre sognato". I due, infatti, stavano programmando la cerimonia delle nozze tra circa un mese. "Celebreremo il nostro amore, sfideremo il destino che è stato così ostinato con noi e vinceremo". Reny ha raccontato a Patrick nel suo messaggio tutto il sostegno che il giovane sta ricevendo in Italia e in Egitto. "Sono conte e tutto il mondo lo è. I tuoi professori di master e dottorato ti inviano tutto il sostegno e l’amore di colleghi, compagni di classe, amici e persone care da tutto il mondo. Anche Piazza Maggiore è al tuo fianco. State tranquilli e state bene, non siete soli. Ti amo, Reni".