Orsa in Trentino, i veterinari assicurano: “Non provocheremo la morte di JJ4 per eutanasia”

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin vuole che l'orsa ‘Jj4′" vada abbattuta perché "lo dice l'Ispra". Ma i veterinari dell'Ordine della provincia di Trento gli rispondono sollecitando invece i colleghi a "non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte dell'animale per eutanasia".

La questione dell'abbattimento dell'animale che ha aggredito mortalmente il runner 26enne Andrea Papi, prevista da un'ordinanza – ora sospesa dal Tar di Trento – del governatore Maurizio Fugatti, sta catalizzando sempre di più l'attenzione dei media.

Il ministro Pichetto Fratin non ha dubbi: l'orsa, catturata ieri, va eliminata.

Mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto Jj4 ma più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero di orsi e per quanto riguarda Jj4 c'è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell'Ambiente è l'Ispra. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell' Ispra che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all'abbattimento " ha affermato stamane a Mattino 5.

"In questo momento le condizioni sono queste" ha precisato Pichetto. Il ministro ha comunque spiegato che bisogna attendere il parere del Consiglio di Stato.

Queste invece le motivazioni addotte sulla base del Codice deontologico da parte dell'Ordine dei veterinari della Provincia di Trento:

L'Ordine provinciale dei veterinari fa sapere che il direttivo ha preso le sue decisioni con voto favorevole espresso all'unanimità.

Sul destino dell'orsa è intervenuto anche il capo politico del M5s Beppe Grillo chiedendosi se "è giusto uccidere un orso che ha fatto l'orso? É civiltà? È giustizia questa?". Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle ha rilanciato un post, sul suo blog, firmato da Paolo Bernini, ex deputato del Movimento.

"Mamma orsa è stata catturata, i suoi cuccioli, alla mercé del bosco e dei bracconieri, sono destinati a morire. È civiltà questa? – si chiede Bernini sul blog di Grillo – Gli orsi del Trentino appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato, come tutta la fauna selvatica, e non al Presidente della Provincia Fugatti, che ha incassato un'altra sberla dal Tar, dato che quest'ultimo gli ha rammentato che non può utilizzare lo strumento di un'ordinanza contingibile e urgente per riparare a quanto la Provincia non ha fatto fino ad ora".