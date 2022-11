Oroscopo di oggi lunedì 7 novembre 2022: Leone e Acquario ringhiano Oroscopo di oggi, lunedì 7 novembre 2022, e previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Inizia a sentirsi la tensione, non solo per la Luna piena in Toro con eclissi di Luna di domani, ma anche a causa di Urano, che si oppone a Venere e al Sole. Insomma la tranquillità non è di casa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 7 novembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Ci stiamo avvicinando alla Luna piena in Toro (che sarà domani), mentre Sole e Venere sono opposti a Urano.

Le tensioni ci sono, soprattutto dal punto di vista delle relazioni personali. Contate fino a 10 prima di aprire bocca.

Con la Luna in Toro, oggi ci avviciniamo alla fase di Luna piena. Il segno fortunato sarà il Capricorno mentre il segno sfortunato il Leone.

Leggi anche Oroscopo del 4 novembre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Riuscire a contenere la tua energia irriverente è assolutamente impossibile con Marte sempre presente ad esaltarti, e oggi ancor più stimolato dalla Luna. Le tue dichiarazioni sono pungenti e schiette, come quelle di Bianca Balti sul tema dei rave, essendo stata per anni un’assidua frequentatrice. Hai così tanto coraggio che non temi alcuna ‘bacchettata’ quando ti esponi apertamente su temi, al momento, molto caldi.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: da vero ribelle adori pomiciare in bagno.

Lavoro: hai tolto il filtro cortesia, quando un qualsiasi pensiero parte dal cervello ed esce apertamente dalla bocca.

Salute: fare il ‘drittone’ (quando dopo una serata di bagordi si va direttamente in ufficio) per te non è assolutamente un problema.

Il consiglio del giorno: per il tuo spirito di avventura, guarda il meraviglioso trailer di ‘Avatar: La via dell’acqua’.

Voto 7 e mezzo

Toro

I tuoi affetti, in questi giorni, sono come il bancone della pasticceria ‘conscious’ Dosa a Milano, nel quartiere Nolo, decisamente poco affollato da pizzette e pasticcini, perché l’obiettivo è di ridurre al minimo gli sprechi. Tu, che hai Venere contro e inizi già a sentire l’avvicinarsi della Luna piena e dell’eclissi, vivi la necessità di fare pulizia sia fisica che mentale, evitando le tentazioni delle grandi abbuffate. Un bel taglio delle calorie giornaliere ti farà davvero bene.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti stai appassionando alla corrente tedesca ‘Sturm und Drang’ (sconvolgimento e impeto). La strada giusta da percorrere per poter accogliere il sereno.

Lavoro: mi raccomando, non prendere le critiche troppo sul personale.

Salute: ritagliati dei momenti di tranquillità e introspezione, fondamentali per il tuo benessere psicofisico.

Il consiglio del giorno: per distrarti dalle tue turbe emotive, guarda i Live di X Factor.

Voto 5

Gemelli

La vostra voglia di scherzare ed essere irriverenti è irrefrenabile, perché Marte vi spinge sempre ad esagerare. Infatti, avete adorato lo spot della Barilla che, con una chiara vena ironica, promuoveva la farina di insetti per una nuovo tipo di pasta. Purtroppo, però, nel bel paese sul cibo (e sulla pasta soprattutto) non si può scherzare, tanto che il video è stato cancellato da siti e social. Mettetevi un bell’appunto in evidenza per le vostre prossime bagatelle.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: una delle vostre armi di seduzione è la grande simpatia. Sfruttatela.

Lavoro: non riuscite ad essere seri neppure con il vostro cliente più importante mentre sta per firmare il contratto della vita. Siete incorreggibili.

Salute: lo sport per voi deve essere unicamente di gruppo. Il pensiero di interfacciarvi da soli con una macchina vi inquieta.

Il consiglio del giorno: seguite il profilo su Instagram ‘Legolized’ per battute ‘fresche’ tutti i giorni.

Voto 7

Cancro

Sei proprio in brodo di giuggiole con Venere che ti favorisce, e da oggi pomeriggio sarai accolto anche da un’amorevole Luna. Per aumentare ancor di più il tuo stato di grazia, ti informo che è in arrivo una nuova colonna sonora per le tue serate romantiche dal film ‘Love Again’, con musiche e interpretazione della cantante più emozionante al mondo: Celine Dion. Ti vedo già camminare ‘tre metri sopra il cielo’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sfoderi tutti i gesti più eclatanti da vero innamorato. Si attendono suggerimenti per i più imbranati.

Lavoro: sei la super coscienza aziendale, quella che mette i bidoni della differenziata in tutti gli uffici e fa le ronde affinché vengano utilizzati.

Salute: sei sempre preso bene.

Il consiglio del giorno: aiuta tutti quelli che incontri a superare la tristezza stagionale. Sei già pronto a tirare su tutti i musi lunghi, vero?

Voto 7

Leone

Ti senti totalmente disconnesso, e i tuoi discorsi sono contraddittori e confusi, come quelli di Nina Moric durante l’intervista al programma ‘Belve’. Ti suggerisco un piccolo accorgimento: invece di optare per risposte ad effetto, prediligi il silenzio riflessivo, che funziona sempre, perché con Mercurio in opposizione sei pronto a dichiarare tutto e il contrario di tutto. Tenerti a bada con Marte che ti stimola è davvero difficile. Qui c’è bisogno di temperanza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per le temperature che si sono abbassate, ricorda che hai sempre il piumone sotto al letto.

Lavoro: valuta sempre la traiettoria prima di sferrare il colpo partita.

Salute: prima di uscire di casa controlla che i calzini che hai indossato siano appaiati.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso di educazione finanziaria per essere sempre aggiornato sugli investimenti da fare.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Ti appassioni a quelle tematiche che vogliono scagionare i tabù tradizionalisti che tanto ti stanno stretti, con Mercurio che ti obbliga a rivedere la tua scala di valori. Con questa voglia di rivoluzione, dovresti seguire l’attivista Ashton Applewhite, che si prodiga nella lotta contro gli stereotipi dell’ageismo, scagionando rughe e capelli bianchi contro una finta bellezza forever young, a favore di una più naturale, che vuole rappresentare la reale maturità delle persone. Sei pronta ad affrontare la potentissima eclissi lunare di domani senza rimmel e correttore per le occhiaie.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai infinite opportunità di conquiste, sfrutta questo dono.

Lavoro: come la campanella della scuola, alle sei spaccate, cade la penna.

Salute: affronti la vita come un velocista e dopo l’esplosione di energia ti prendi il resto della giornata per riposare.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di provocazione, acquista un ‘Playboy’ e mettilo in bella vista in salotto.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Adori profondamente tutto quello che è irriverente ed eccessivo, perché Marte ti vuole proprio così: spavalda. Siccome per natura sei sempre ponderata, metti volentieri un goccio di ironia affinché i tuoi argomenti siano ascoltati ma accettati più benevolmente. Proprio come il messaggio in ‘codice’ lasciato da un aereo USA, che ha tracciato una traiettoria a forma di ‘pene’ mentre sorvolava una base russa, e l’immagine del radar sta facendo il giro della stampa internazionale. Ti vedo già con un sorrisetto irrispettoso stampato su quel faccino.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore oggi hai deciso di mettere il turbo.

Lavoro adori fare qualche sgambetto ma solo per provare il livello di equilibrio del tuo interlocutore.

Salute: studi i tuoi sguardi maliziosi la mattina prima di lavarti di denti. L’allenamento è tutto.

Il consiglio del giorno: acquista il nuovo libro della Spora ‘Revoluscion’ perchè è pazzescamente illuminante.

Voto 7 –

Scorpione

Se da una parte ti senti baciato dai benefici di Venere e Giove, dall’altra dentro di te sai benissimo che ti devi preparare ad affrontare tematiche che il tuo cuoricino rigoglioso vorrebbe non ascoltare. Perché l’amore e i sentimenti cambiano, e crescono, e non ci si può fermare ai grandi ardori ‘possessivi’ dei primi tempi, ma bisogna andare più a fondo. In questo campo tu sei un vero esperto. Per prepararti emotivamente alla Luna piena di domani, dovresti leggere la recente intervista di Mapi Danna, sposata da trent’anni con Claudio Cecchetto, che racconta come i sentimenti cambino, crescano e si amplifichino anche se si dorme in due camere separate. Ti vedo già prontissimo con la divisa da speleologo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: stai analizzando i vari sub strati del tuo cuoricino.

Lavoro: quando c’è bisogno di dire un qualche cosa di sensato, tu entri in campo come la schiacciata dell’Enogu.

Salute: sei dotato di tutte le caratteristiche del ‘superuomo’.

Il consiglio del giorno: per scoprire ancor di più te stesso, regalati la lettura del tema ‘Natale’ potrai scoprire parecchio di te e di come sei.

Voto 8 –

Sagittario

Il massimo per te, che sei perennemente sfiancato da Marte contro, è immaginarti comodamente sdraiato in una tenda in mezzo al deserto ad ammirare lo spettacolo di droni luminosi all’apertura del festival delle luci di Riyad in Arabia Saudita. La voglia di viaggiare non manca, ma dovresti sbilanciarti e cliccare sull’acquisto di un last minute senza pensare che preparare il bagaglio a mano sia uno sforzo esagerato. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo rimandi volentieri dopo la cura di venti giorni di integratori.

Lavoro: come i veri signori, quando c’è da agire, tu tiri subito i remi in barca.

Salute: il tuo aminale guida è la tartaruga, mangia lentamente e dorme per la maggior parte della giornata.

Il consiglio del giorno: prossimamente si potrà fare un viaggio sul treno Oriente Express restaurato. Metti gli alert per prenotare subito il biglietto.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Con Venere a favore ti senti come il gatto Ginette Kamari (Aka Ginny, ma non io) che è stato universalmente riconosciuto come il gatto più bello del mondo, anche grazie all’incredibile colore del suo pelo, che è un lucentissimo blu con sfumature grigie. Siccome vivi in questo stato di grazia, enfatizzato dal pianeta della fortuna, questo è il momento di fare una bella zampata. Valuta tu se chiedere un aumento, più responsabilità o un cambio di lavoro. Pare che ad ora tutto sia possibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: apprezzi i benefici psicofisici del fare all’ammore.

Lavoro: sei sempre sul pezzo.

Salute: sfrutta il tuo grande fascino in ogni situazione perché è un vero super potere.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra ‘Stregheria’ a Monza per solleticare il tuo lato più dark.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Inutile fare la testa calda che esplode, perché la situazione si fa critica. Mio caro, questo è il momento di stare a bocce ferme e domare gli istinti. Lo so che Marte ti fa reagire a ogni provocazione, e in questo periodo tra Venere e Mercurio che ti stuzzicano, la tua pazienza è messa a dura prova. Ti consiglio di evitare di fare come Letizia Moratti che si dimette, perché ormai sei proprio al giro di una boa obbligata, e non si può mettere la testa sotto terra come uno struzzo. Forza che ce la puoi fare!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un vero mandrillone.

Lavoro: come maestro Shifu a ogni domanda tu ripeti il mantra: ‘Pace interiore’.

Salute: sei più scattante di Marcel Jacobs.

Il consiglio del giorno: accenti una candela, purifica l’aria con il palo alto e mettiti seduto a svuotare la mente.

Voto 6 –

Pesci

Vi vedo già tutti carini e coccolosi sotto un bel plaid con tanto di tisanina alla mano, abbracciati a tutta la vostra famiglia, composta da umani e pelosi, guardare il meraviglioso corto della Disney che prepara al Natale ‘Gift’. Con Venere a favore, voi l’amore volete tenerlo vicino vicino, come un morbido peluche quando si va a dormire. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dolcissimo, quasi da carie ai denti.

Lavoro: siete un filino troppo buoni. Fatevi rispettare.

Salute: Bellezza e candore celeste. Forse perché andare in giro direttamente con la camicia da notte.

Il consiglio del giorno: prendete l’abitudine di portarvi i una mascherina in borsetta perché potrebbe tornarvi utile. Ma senza paranoie eh!

Voto 7 +