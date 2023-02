L’oroscopo di oggi 8 febbraio 2023: Gemelli e Sagittario intrattabili Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato i Gemelli. La giornata parte proprio nelle prime ore della mattina con la Luna in Vergine, che innesca la tensione tra Venere e Marte. Preparatevi a commenti da lingue biforcute, insomma!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. In questa giornata sono proprio i segni mobili a risentire di più delle tensioni.

Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario saranno intrattabili o eccessivamente emotivi. Ricordatevi, però, che è sempre bene dare ascolto a quello che le emozioni portano a galla.

Con la Luna in Vergine appunto, il segno sfortunato è il segno dei Gemelli, mentre il segno fortunato è il Toro, che pare proprio non accorgersi di nulla.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Riuscire a trattenere il tuo entusiasmo è praticamente impossibile, perché sempre super esaltato da Giove e Marte. Con il Festival che è già iniziato, mi raccomando, non lasciarti innervosire se non hai formato il tuo squadrone per il ‘Fantasanremo’, puoi sempre farlo last minute e recuperare la serata di ieri riguardandola on demand per aggiornare subito il punteggio.

Amore: sempre pronto ad ardenti passioni.

Lavoro: ripassa la punteggiatura per email perfette.

Salute: quando canti sotto la doccia ti sente anche il vicino del piatto di sotto.

Il consiglio del giorno: quando hai un dubbio cerca la parola giusta sul dizionario.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Alle esagerazioni tu poni sempre un limite razionale, con Mercurio che ti mette sempre dalla parte della ragione. Infatti, concordi pienamente con la scelta di ridurre le squadre della battaglia delle arance al carnevale di Ivrea, così da mantenere una tradizione storica ma con la possibilità di minimizzare inutili sprechi. Sei sempre un vero praticone.

Amore: ti piace gustarlo lentamente come un piatto prelibato.

Lavoro: tu sei sempre per: ‘Patti chiari e amicizia lunga’.

Salute: siccome ti senti un gran figo, fai selfie in bagno in pose super sexy.

Il consiglio del giorno: ordina un piatto di gamberi crudi tipico sanremese.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Trattenere la lingua non è proprio il vostro forte perché, con Marte nel vostro segno, siete sempre pronti all’azione. Per fortuna, però, i vostri interventi sono come le telefonate di Fiorello ad Amadeus durante la rassegna stampa, prima dell’inizio del Festival di Sanremo, con travolgenti battute al discorso del presidente Coletta che non passano di certo inosservate. Puntate tutto sulla simpatia.

Amore: vi piace sorprendere con baci rubati, ma non è detto che a tutti faccia piacere

Lavoro: dovreste provare ad essere meno caotici. Avete proprio bisogno di un bel planner per origanizzare le giornate.

Salute: impossibile riuscire a tenervi fermi anche per soli cinque minuti su una sedia.

Il consiglio del giorno: acquistate gadget per fare gli scherzetti di carnevale, tipo il palloncino che fa le puzzette.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche se Venere ti supporta, non è detto che mettendo grande passione in quello che fai tu riesca a raggiungere i risultati sperati, e per questo puoi tranquillamente dare la colpa a Giove contro. Ti senti esattamente come Renzo Rosso, che aveva promesso al Vicenza di andare in serie A, e invece il si trova a dover valutare se sia il momento di abbandonare il calcio. Insomma, mio caro non tutte le ciambelle riescono con il buco.

Amore: i tuoi abbracci sono da vero esperto in materia.

Lavoro: amicizia e solidarietà sono gli ingredienti perfetti per il team di lavoro.

Salute: hai lo sguardo languido e accattivante della sirenetta.

Il consiglio del giorno: acquista il cappotto svedese con sciarpa incorporata per gli ultimi saldi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lo so che quando hai visto il look paillettoso di Harry Styles sul palco dei Grammy Awards, hai pensato che fosse l’abito perfetto per andare a chiedere l’aumento al capo. Tu non conosci né limiti né vuoi cadere in banali cliché. Marte ti spinge ad essere unico, e soprattutto autentico e riconoscibile. Segui questo tuo sesto senso.

Amore: scrivi una lettera di buoni intenti aggiungendo qualche parolina dolce.

Lavoro: sei dotato di un ottimismo disarmante anche quando tutto va storto.

Salute: anche quei chiletti in più sulla panzetta alla fine pensi proprio che ti donino.

Il consiglio del giorno: per correre le lunghe distanze devi equipaggiarti di tabella con i tempi, come i veri professionisti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il tuo lato da iper razionale oggi è particolarmente esaltato con anche la Luna nel tuo segno. Hai le idee chiare, proprio come il giovane David che a soli nove anni è già diplomato e ha intenzione di proseguire la carriera da astrofisico. Questo è esattamente il genere di conversazioni che hai intenzione di fare per tutta la giornata.

Amore: sbuffi come quando peschi la carta degli imprevisti al Monopoli.

Lavoro: hai sempre la risposta pronta e ben studiata, ma la comunichi come un rimprovero.

Salute: scalpiti per avere sempre l’ultima parola, è un vero bisogno impellente.

Il consiglio del giorno: rilassati con una degustazione di vini siciliani, quelli super strong.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il tuo obiettivo è di essere sempre al centro dell’attenzione, perché con Marte a favore ti senti proprio una ragazzaccia, sempre illuminata dall’occhio di bue. Sono certa che stai proprio rosicando a non aver potuto partecipare al balletto sexy di Levante con Elodie per presentare la docuserie ‘Sento ancora le vertigini’. Tu vuoi essere sempre in primissimo piano.

Amore ti scateni sopra, sotto e di lato le coperte.

Lavoro sei pronta a grandi azzardi, e ti lanci felicemente senza un buon paracadute sulle spalle.

Salute: nulla pare adombrare il tuo sorriso pieno di energia vitale.

Il consiglio del giorno: rileggi i tuoi diari dell’adolescenza, ma solo per ritrovare il numero di telefono del tuo grande amore di gioventù.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Da quando sei diventato buono e dolce come una torta Santonoré, con Venere a favore, sei profondamente infastidito da battute inutilmente acide. Infatti, sei pronto a bacchettare Cristiano Malgioglio quando critica Carla Bruni dicendo che lei ‘parla, non canta’. Tu non vuoi assolutamente abbassarti al livello ‘chiacchiere da bar’.

Amore: puoi darci dentro senza dover premere start.

Lavoro: arrossisci e fai il timidone quando ti fanno i complimenti per il risultato ottenuto.

Salute: hai la lacrimuccia facile, ma solo perché sei un vero tenerone.

Il consiglio del giorno: nelle pause caffè gioca a UNO con i colleghi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dovresti imparare a non fare un dramma per ogni piccola unghia scheggiata a causa di Venere e Marte contro, e tornare un po’ con i piedi per terra. Prendi ispirazione da Federica Pellegrini, che dichiara sui social, in risposta a chi le fa mille domande sull’argomento, che anche se in futuro non dovesse avere dei figli non si sentirà di certo meno realizzata. Fai un Ikigai per riscoprire i tuoi punti di forza da evidenziare subito.

Amore: il tuo mood è malinconico, come le canzoni di Mia Martini.

Lavoro: la puntualità per te è assolutamente opinabile.

Salute: l’unico sforzo che sei pronto a fare è ascoltare a tutto volume le canzoni di Sanremo.

Il consiglio del giorno: il trend per queste ultime settimane di freddo è la puffer jacket, da indossare anche a casa per stare sempre al calduccio.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai così voglia di spiccare con Venere a favore, che vorresti avere l’opportunità di provare uno dei meravigliosi abiti di Raffaella Carrà in mostra al Casinò di Sanremo. Siccome vuoi essere sempre un gran protagonista, il taglio con il famoso caschetto d’oro potrebbe fare proprio al caso tuo. Visto il periodo di carnevale puoi anche optare per una pratica parrucca.

Amore: sei affidabile, come il fidanzato che ti saluta davanti al portone sotto casa per essere certo che il suo amore rientri sana e salvo.

Lavoro: sei un lavoratore serissimo e instancabile. Per te è un a questione di principio.

Salute: ti senti propio in ottima forma.

Il consiglio del giorno: fai i conti di casa, ma solo per verificare quanto tu hai già guadagnato dall’inizio dell’anno.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa che hai esultato alla notizia che il comune di Milano ha aperto l’ufficio Alias, per chi vuole cambiare nome su documenti e certificati rendendo più semplice e snella la procedura. Tu, che hai sempre Marte a favore, hai assolutamente bisogno che tutto scorra rapidamente e in modo super efficiente senza alcun intralcio.

Amore: fai dichiarazioni d’amore in pubblico, chi l’avrebbe mai detto.

Lavoro non molli mai, fino a quando non sei certo di aver ottenuto il risultato sperato.

Salute non c’è ostacolo che scoraggia la tua voglia di fare e il tuo entusiasmo da vero trascinatore.

Il consiglio del giorno: prepara la minestra di verdure, perfetta per le sane cene casalinghe.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Credete profondamente che quando si lavora con passione e dedizione si venga alla fine ben premiati, perché ora che avete Venere che vi appoggia, avete proprio un atteggiamento positivo e propositivo. Il vostro esempio, o spirito guida, è sicuramente la super star Beyoncé, che detiene il record di ben trentadue Grammy. Vi siete già messi al lavoro vero?

Amore: lo trattate solo come un argomento teorico.

Lavoro: siete dei parolieri formidabili che fanno scendere la lacrimuccia anche al cliente più ostinato.

Salute: solo sospiri d’attesa che si placano la sera quando siete abbracciati al vostro nuovo filarino.

Il consiglio del giorno: provate il video gioco Hogwarts legacy.

Voto 7