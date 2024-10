Omicidio Francesca Deidda, il cadavere nascosto da alcune piante: “Le ha acquistate il marito”

Avrebbe comprato diverse piante per occultare il corpo della moglie, ritrovato in un borsone abbandonato nelle campagne del Cagliaritano. Sarebbe questa una delle prove che potrebbero incastrare Igor Sollai, il 43enne accusato di aver ucciso Francesca Deidda, scomparsa il 10 maggio e trovata morta due mesi dopo. L’uomo è in carcere e continua a dichiararsi innocente.