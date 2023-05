Omicidio Antonio Morelli, accusato di favoreggiamento l’uomo che ha ospitato il presunto killer Un cinquantenne di etnia rom è stato denunciato per aver nascosto Damiano Bevilacqua, cognato e presunto killer di Antonio Morelli.

A cura di Davide Falcioni

Damiano Bevilacqua, cognato di Antonio Morelli, l'uomo di 29 anni ucciso la settimana scorsa con un colpo di pistola al petto, è stato arrestato ieri con l'accusa di aver commesso il delitto. Denunciato per favoreggiamento invece il 50enne A.P., uomo che ha ospitato il presunto killer fino a ieri mattina quando, ormai braccato dalle forze dell'ordine, è stato catturato in un appartamento nel quartiere Aranceto di Catanzaro. Quando la Polizia ha fatto scattare il blitz l'indagato ha accennato ad una fuga tentando di nascondersi all’interno dell’appartamento per poi farsi ammanettare senza opporre resistenza.

Stando a quanto è emerso dalle indagini, il delitto è avvenuto nel corso di una lite scaturita a seguito di un diverbio, avvenuto giovedì mattina, tra la sorella della vittima e il marito, Damiano Bevilacqua appunto. Qualche ora dopo Antonio Morelli, insieme al fratello Gianluca, si è recato sotto casa della sorella dove ha incontrato Bevilacqua. Qui è iniziata una discussione al culmine della quale Bevilacqua, ha sparato con una pistola un solo colpo all’indirizzo di Antonio, dandosi poi subito alla fuga.

Accompagnato dal fratello in ospedale, Morelli è deceduto poco dopo mentre Bevilacqua aveva nel frattempo deciso di allontanarsi da Reggio Calabria. Da subito gli inquirenti hanno tentato di rintracciarlo e dalle prime risultanze investigative erano emersi elementi per i quali la squadra mobile ha avuto la certezza che il giovane aveva lasciato la città trovando ospitalità dalla comunità rom di Catanzaro.

La polizia gli ha notificato un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura di Reggio, che adesso dovrà essere convalidato entro 48 ore dal gip di Catanzaro.