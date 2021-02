Sono iniziati nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, i funerali di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata cadavere in un burrone in località Monte San Calogero (Palermo) la mattina del 24 gennaio. La cerimonia è officiata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che nei giorni scorsi ha celebrato anche i funerali della piccola Antonella Sicomero, la bimba morta a 10 annia Palermo. "Vita rubata troppo presto – ha detto – dolore indicibile".

L'autopsia non chiarisce la causa della morte

Il corpo è stato dissequestrato dall'autorità giudiziaria subito dopo l'autopsia, che però non ha chiarito le cause della morte. "Dall'esame autoptico – ha affermato Manfredi Rubino, il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia Siragusa – sono emerse gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente per stabilire le cause della morte. La lingua protrusa può presentarsi nei casi di strangolamento, ma non è il caso in specie".

Il dietro front degli avvocati

Resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario, Pietro Morreale, il fidanzato di Roberta che domenica 24 gennaio ha fatto ritrovare il corpo della ragazza nel dirupo alla periferia di Caccamo. Nei giorni scorsi i legali lo avevano assistito dal giorno della presentazione in caserma hanno rinunciato al mandato. Dopo il dietro front di Giuseppe Di Cesare, ha rimesso il mandato anche l'avvocato Raffaele Bonsignore. Al momento il 19enne è difeso dall'avvocato Gaetano Giunta, del Foro di Catania. Secondo la ricostruzione del Gip che ha convalidato il fermo, Morreale avrebbe assassinato Roberta e poi, verosimilmente con l'aiuto di uno o più complici, avrebbe occultato il corpo e le prove del delitto.